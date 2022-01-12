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Координационный центр волонтеров: Как не попасть на уловки мошенников в период ЧП

12 Января 2022 21:45
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Координационный центр волонтеров: Как не попасть на уловки мошенников в период ЧП

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В республиканском Координационном центре волонтеров отметили, что в дни ЧП активизировались мошенники, собирающие средства от имени добровольческих организаций, передает МИА «Казинформ».

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«В дни ЧП не исключается использование ситуации мошенниками для обмана казахстанцев, под предлогом доставки нуждающимся товаров народного потребления, медикаментов. В социальных сетях сейчас распространяется информация о сборе средств для волонтерских организаций. Хотелось бы предостеречь граждан и не доверять подобным рассылкам», - говорит председатель правления Центра поддержки гражданских инициатив Лима Диас.

Волонтеры просят всех казахстанцев, желающих оказать финансовую помощь, быть бдительными.

«Друзья, если вы хотите помочь, будьте внимательны, проверяйте данные волонтерских организаций, которым хотите направить средства. Будьте осознанными и разберитесь фейк это или нет. Интернет сейчас работает и любую информацию необходимо тщательно проверять», - говорит исполнительный директор ОЮЛ «Национальная волонтерская сеть» Татьяна Миронюк.

Напомним, Центр поддержки гражданских инициатив МИОР РК, республиканский фронт-офис волонтеров Birgemiz и Национальная волонтерская сеть создали республиканский Координационный центр волонтеров. Здесь организована работа по предоставлению информационной и организационной поддержки волонтерам в оказании помощи нуждающимся казахстанцам.

В каждой области республики работают координаторы, которые на местном уровне информируют волонтеров и оказывают им помощь в выстраивании коммуникаций с комендатурой и акиматами.


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#Волонтёрство   #Мошенничество   #ЧП-2022  
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