Координационный центр по развитию музеев создадут в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане планируется открыть координационно-методический центр по развитию музеев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как рассказал заместитель директора по научной работе Национального музея РК Айбар Касеналин, казахстанские музеи сегодня нуждаются в совершенствовании по методическим вопросам.

«С начала года Министерством культуры и спорта выполняется ряд задач, одна из которых создание координационно-методических центров. Как известно, в музеях Казахстана осутствуют такие центры, которые могли бы координировать работу. Для музеев необходима единая организация, которая будет направлять и развивать их дальнейшую деятельность. Учитывая эту необходимость, Минкультуры считает целесообразным создать Координационно-методический центр по развитию музеев Казахстана», - сказал Айбар Касеналин в ходе презентации в Национальном музее РК.

Он также рассказал, чем займется координационный центр.

«Задача координационного центра - развитие культурного туризма, краеведческого направления, а также экскурсионной работы в соответствии с новыми требованиями, обеспечение методическими инструментами по привлечению посетителей в музеи, подготовка оценочных критериев качества и результативности музеев и объектов историко-культурного наследия, развитие качества предоставляемых услуг в государственных музеях», - проинформировал заместитель директора Нацмузея.

Кроме того, он отметил необходимость системного проведения мониторинговой работы по государственным музеям. В рамках центра также планируется подготовить программу повышения квалификации сотрудников государственных музеев.

Также замдиректора Национального музея затронул вопрос посещаемости музеев. По словам Айбара Касеналина, в различных регионах показатель посещаемости разный.

«В последнее время динамика по республике показывает положительный результат. Если в 2001 году музеи посетили 3 млн человек, то в 2018 году - более 6 млн человек. Этот показатель по Западно-Казахстанской, Жамбылской, Туркестанской областям, ВКО, Алматы и Нур-Султану», - добавил он.