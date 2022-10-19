Координационные учения по поиску и спасанию прошли в Кокшетау

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Авиационная администрация Казахстана при поддержке Министерства по чрезвычайным ситуациям провела в Кокшетау учения по организации и проведению поисково-спасательных операций, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства индустрии и инфраструктурного развития.

В учениях также приняли участие экипаж и представители АО «Казавиаспас», осуществляющие дежурство в регионе, Координационный центр поиска и спасания и служба обслуживания воздушного движения филиала РГП «Казаэронавигация» в г. Кокшетау, наземные поисково-спасательные силы ДЧС Акмолинской области, а также аварийно-спасательная команда аэродрома г. Кокшетау.

По легенде учений были отработаны элементы проведения поисково-спасательной операции экипажа легкого воздушного судна, условно терпящего бедствие в районе аэродрома Кокшетау.

Был задействован дежурный вертолет Ми-8 АО «Казавиаспас» со спасателями поисково-спасательного отряда ДЧС Акмолинской области, включая кинологический расчет, а также наземные силы и средства ДЧС региона. При учениях применялись специальные знаки, способствующие полному пониманию экипажем поисково-спасательного вертолета информации о количестве и состоянии пострадавших .

Проведение поисково-спасательной операции завершилось успешно. Несмотря на сложные погодные условия место условного бедствия воздушного судна было найдено в течение двух часов с момента объявления о стадии бедствия. Эвакуация условно пострадавшего проведена на аэродром вылета с отработкой элементов медицинского обеспечения транспортировки условно пострадавшего.

Результаты учений свидетельствуют о высоком уровне взаимодействия всех дежурных поисково-спасательных сил и средств, задействованных в поисково-спасательном обеспечении полетов на территории Республики Казахстан. По результатам проведен разбор, где была отмечена необходимость регулярного проведения учений для повышения мастерства.

В целом подобные учения являются элементом национальной системы поисково-спасательного обеспечения полетов. Целью системы является принятие оперативных мер реагирования (правило «золотого часа») в случае авиационных происшествий и катастроф по спасению пассажиров и экипажа терпящих бедствие воздушных судов. По всей территории страны разработаны оперативные региональные планы проведения поисково-спасательных операций, размещены на аэродромах дежурные поисково-спасательные воздушные суда и аварийно-спасательные команды, действия которых координируются на республиканском уровне.

Фото: gov.kz











