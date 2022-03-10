Контуры построения «Нового Казахстана» - это переход на более высокий уровень

ПЕКИН. КАЗИНФОРМ – Контуры создания «Нового Казахстана» - это переход на более высокий уровень справедливого и демократического общества, а также стремление к практическому достижению цели Республики Казахстан по вхождению в число развитых стран мира. Такое мнение собственному корреспонденту МИА «Казинформ» озвучил профессор Центра региональных исследований при Университете «Хунхэ», доктор философии У Чукэ.

По мнению эксперта, важными элементами концепции «Новый Казахстан» являются повышение уровня занятости и доходов населения.

По словам У Чукэ, создание современной социально ориентированной рыночной экономики – краеугольный камень нового экономического курса в рамках концепции «Новый Казахстан» - он нацелен на консолидацию новой экономической платформы страны в сторону преодоления дисбаланса и проблемы справедливости распределения национального дохода.

«В результате событий «трагического января» обнажились социальные проблемы и назрела необходимость трансформации социально-экономической модели страны с социальным уклоном и создания сильного социального государства, стоящего на страже интересов народа», - отметил он.

«Пятилетний мораторий на повышение заработных плат депутатов и чиновников – это практический шаг, направленный на преодоление социального разрыва и достижение социальной справедливости», - добавил эксперт.

«В целом, в концепции построения «Нового Казахстана», речь идет о переходе на более высокий уровень справедливого и демократического общества и реальном достижении цели Казахстана по вхождению в число развитых стран мира», - резюмировал У Чукэ.



