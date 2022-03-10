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    13:01, 10 Март 2022 | GMT +6

    Контуры построения «Нового Казахстана» - это переход на более высокий уровень

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    ПЕКИН. КАЗИНФОРМ – Контуры создания «Нового Казахстана» - это переход на более высокий уровень справедливого и демократического общества, а также стремление к практическому достижению цели Республики Казахстан по вхождению в число развитых стран мира. Такое мнение собственному корреспонденту МИА «Казинформ» озвучил профессор Центра региональных исследований при Университете «Хунхэ», доктор философии У Чукэ.

    По мнению эксперта, важными элементами концепции «Новый Казахстан» являются повышение уровня занятости и доходов населения.

    По словам У Чукэ, создание современной социально ориентированной рыночной экономики – краеугольный камень нового экономического курса в рамках концепции «Новый Казахстан» - он нацелен на консолидацию новой экономической платформы страны в сторону преодоления дисбаланса и проблемы справедливости распределения национального дохода.

    «В результате событий «трагического января» обнажились социальные проблемы и назрела необходимость трансформации социально-экономической модели страны с социальным уклоном и создания сильного социального государства, стоящего на страже интересов народа», - отметил он.

    «Пятилетний мораторий на повышение заработных плат депутатов и чиновников – это практический шаг, направленный на преодоление социального разрыва и достижение социальной справедливости», - добавил эксперт.

    «В целом, в концепции построения «Нового Казахстана», речь идет о переходе на более высокий уровень справедливого и демократического общества и реальном достижении цели Казахстана по вхождению в число развитых стран мира», - резюмировал У Чукэ.



    Теги:
    Китай Мнения Новый Казахстан
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