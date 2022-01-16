Контуры крепости постройки 1752 года обнаружили в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Директор центра по охране и использованию историко-культурного наследия Ракат Мамбеталинов рассказал корреспонденту МИА «Казинформ» о найденных остатках крепостей.

По словам Р.Мамбеталинова, крепости-«звезды» обнаружили, когда запускали дроны у сел в Мамлютском районе.

«Крепость Становая была построена в августе 1752 года. Как и другие крепости оборонительной линии, она однотипна и одинакова по размерам и конфигурации. Остатки крепости представляют собой сильно оплывшие валы. Их высота составляет 1,5 метра, перед ними четко виден ров. Общая площадь крепости - 500 квадратных метров. Памятник интересен как сооружение, являвшееся звеном в цепи Горькой укрепленной линии и отражавшее уровень военно-инженерного искусства XVIII века. Крепость Лебяжья начала строиться тоже в 1752 году, но завершилось строительство в 1755-м. Крепостные стены были поставлены «заплотом» по периметру квадрата. Высота валов - более двух метров. Четырёхугольная деревянная крепость с бастионами была выстроена по типовому проекту», - рассказал Р.Мамбеталинов.

Он добавил, что фортификационные контуры сохранились только на этих двух крепостях. Всего же шесть крепостей и 12 редутов.

«Входят в государственный список памятников истории и культуры Северо-Казахстанской области. Местные жители знали о том, что там были крепости. По фотографиям видно, что с одной стороны крепости – село, с другой – могила. Сама крепость не тронута. И в советское время, и раньше эта территория не застраивалась», - сказал Р.Мамбеталинов.

Известный краевед Александр Семенов в своей книге «Петропавловск за 200 лет: 1752-1952» подробно описывал, как строилась Петропавловская крепость, как был налажен военный быт. В 1941 году краевед задумал опубликовать в газете «Ленинское знамя» серию очерков об истории города. В свет успели выйти только четыре материала, в том числе «Как строилась Петропавловская крепость».

«Извилистая линия небольших крепостей к началу 18 века протянулась на 985 верст – от слободы Чернолуцкой на Иртыше (в 40 километрах севернее Омска) до крепости Звериноголовой на Тоболе. … В 1745 году в Сибирь впервые на постоянные квартиры были посланы 5 полков под начальством генерал-майора Киндермана. Этот энергичный генерал предложил свой проект Новой линии от Звериноголовой до Омска. Киндерман лично осмотрел трассу будущих укреплений. Она не всюду была пригодна для заселений: то отсутствовала пресная вода, то годный к строению лес. Но Киндерман больше всего был заинтересован в уменьшении длины линии, полагая, что от этого сократятся и расходы на ее содержание. По указанию Киндермана, уже после его смерти, в 1752 году началось строительство Новой линии длиною в 565 верст. Надо было соорудить 11 крепостей, 33 редута и 42 маяка. Строительство развернулось одновременно по всем участкам», - говорится в статье краеведа.