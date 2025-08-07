РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
    19:28, 06 Август 2025 | GMT +5

    Концерты, фильмы и зелёное платье: что спрашивали казахстанцы про Дженнифер Лопес

    В августе в Казахстане состоятся два концерта Дженнифер Лопес, которая впервые приехала в страну. Первый концерт уже прошёл, второй будет 10 августа. Изучив поисковые запросы про певицу за 2024–2025 годы, агентство Kazinform выяснило, как менялся к ней интерес и что хотят знать о ней казахстанские пользователи.

    Дженнифер Лопес
    Коллаж: Kazinform/ Getty

    Судя по поисковым запросам, до этой весны интерес к Дженнифер Лопес держался примерно на одном уровне — без взлётов и падений. Всплеск интереса произошёл в апреле: в этом месяце стартовала продажа билетов на концерт в Астане. Количество запросов с упоминанием певицы выросло в 8,5 раза по сравнению с мартом.

    Чаще всего казахстанцы спрашивали про предстоящий концерт — например, как купить на него билеты, когда он состоится и где будет проходить. Среди запросов были такие, как «купить билет на концерт Джей Ло в Астане», «когда будет концерт Дженнифер Лопес в Астане», «концерт j lo астана где выступает».

    Другой популярный тип запросов — про фильмы с Дженнифер Лопес. В частности, пользователи искали «Атлас», «Мать» и «Поклонник». При этом описывали их, например, так: «фильм с Дженнифер Лопес 2024 смотреть, где она убегает с дочерью от любовника».

    Конечно, вспоминали и песни: «Jenny from the block», «In the morning», «Quizás, quizás, quizás».

    Встречались также запросы с упоминанием бывшего мужа Лопес — Бена Аффлека. Кроме того, людей интересовало зелёное платье певицы от Версаче: например, «Дженнифер Лопес зеленое какой год», «зеленое платье Дженнифер Лопес на Грэмми 2000».

    Как прошел концерт Джей Ло в Астане - читайте здесь.

