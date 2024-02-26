Концерт «Музыка без границ» прошел в Астане 

На сцене «Астана Опера» состоялся оперно-симфонический концерт «Музыка без границ». Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Министерства культуры и информации РК.

Концерт открыл симфонический кюй «Кыз куу» Тлеса Кажгалиева, оркестр «Астана Опера» выступил под руководством заслуженного деятеля Казахстана Абзала Мухитдина.

Арию Семирамиды из одноименной оперы Джоаккино Антонио Россини исполнила Салтанат Ахметова.

Фото: Пресс-служба Министерства культуры и информации РК

Баритон Динмухамед Кошкинбаев выступил с казахской народной песней «Япурай».

Фото: пресс-служба Министерства культуры и информации РК

Вариации на тему рококо для виолончели с оркестром Петра Чайковского представил известный виолончелист Сергей Ролдугин. Завершил музыкальный вечер скрипач Павел Милюков, исполнивший Концерт №1 для скрипки с оркестром Д. Шостаковича.

Фото: пресс-служба Министерства культуры и информации РК