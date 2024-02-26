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    18:18, 25 Февраль 2024 | GMT +6

    Концерт «Музыка без границ» прошел в Астане 

    «Астана Опера»
    Фото: пресс-служба Министерства культуры и информации РК

    На сцене «Астана Опера» состоялся оперно-симфонический концерт «Музыка без границ». Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Министерства культуры и информации РК. 

    Концерт открыл симфонический кюй «Кыз куу» Тлеса Кажгалиева, оркестр «Астана Опера» выступил под руководством заслуженного деятеля Казахстана Абзала Мухитдина.

    Арию Семирамиды из одноименной оперы Джоаккино Антонио Россини исполнила Салтанат Ахметова. 

    «Астана Опера»
    Фото: Пресс-служба Министерства культуры и информации РК

    Баритон Динмухамед Кошкинбаев выступил с казахской народной песней «Япурай».

    Динмухамед Кошкинбаев
    Фото: пресс-служба Министерства культуры и информации РК

    Вариации на тему рококо для виолончели с оркестром Петра Чайковского представил известный виолончелист Сергей Ролдугин. Завершил музыкальный вечер скрипач Павел Милюков, исполнивший Концерт №1 для скрипки с оркестром Д. Шостаковича. 

    оркестр
    Фото: пресс-служба Министерства культуры и информации РК
    оркестр
    Фото: пресс-служба Министерства культуры и информации РК

     

    Теги:
    Астана Опера Культура Астана Музыка
    Гульмира Байзакова
    Автор
    Гульмира Байзакова
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