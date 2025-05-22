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    20:26, 21 Май 2025 | GMT +5

    Концерт к 100-летию композитора Нургисы Тлендиева состоялся в Пекине

    В столице КНР прошел концерт «Әлқисса-Нұрғиса», посвященный 100-летию со дня рождения Народного артиста Казахстана, выдающегося композитора, дирижера Нургисы Тлендиева.

    Концерт к 100-летию композитора Нургисы Тлендиева состоялся в Пекине
    Фото: Kazinform

    Академический фольклорно-этнографический оркестр «Отырар сазы» представил жителям и гостям Пекина лучшие произведения Нургисы Тлендиева.

    Концерт начался с произведения «Ата толғауы». Дирижировала оркестром Заслуженный деятель Казахстана Динзухра Тлендиева.

    концерт
    Фото: Kazinform

    Праздничный концерт прошел на одной из известных концертных площадок в центре Пекина. Здесь собралось большое количество зрителей, чтобы насладиться живой музыкой и звучанием казахских народных инструментов.

    Концерт к 100-летию композитора Нургисы Тлендиева состоялся в Пекине
    Фото: Kazinform

    Известные артисты Казахстана пели песни, такие как «Алатау», «Келе жатыр құс қайтып», «Жүрегім менің», «Куə бол», «Саржайлау» и другие.

    концерт
    Фото: Kazinform

    Украшением концерта стали бессмертные композиции Нургисы Тлендиева «Аққу», «Әлқисса», «Махамбет».

    Напомним, что на уровне ЮНЕСКО в этом году будет отмечаться 100-летие известного композитора Нургисы Тлендиева. ТЮРКСОЙ объявила 2025 год годом памяти Нургисы Тлендиева

    Теги:
    Культура Казахстан Китай Музыка
    Карлыгаш Бокаева
    Карлыгаш Бокаева
    Автор
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