Концерт к 100-летию композитора Нургисы Тлендиева состоялся в Пекине

Академический фольклорно-этнографический оркестр «Отырар сазы» представил жителям и гостям Пекина лучшие произведения Нургисы Тлендиева.

Концерт начался с произведения «Ата толғауы». Дирижировала оркестром Заслуженный деятель Казахстана Динзухра Тлендиева.

Фото: Kazinform

Праздничный концерт прошел на одной из известных концертных площадок в центре Пекина. Здесь собралось большое количество зрителей, чтобы насладиться живой музыкой и звучанием казахских народных инструментов.

Фото: Kazinform

Известные артисты Казахстана пели песни, такие как «Алатау», «Келе жатыр құс қайтып», «Жүрегім менің», «Куə бол», «Саржайлау» и другие.

Фото: Kazinform

Украшением концерта стали бессмертные композиции Нургисы Тлендиева «Аққу», «Әлқисса», «Махамбет».

Напомним, что на уровне ЮНЕСКО в этом году будет отмечаться 100-летие известного композитора Нургисы Тлендиева. ТЮРКСОЙ объявила 2025 год годом памяти Нургисы Тлендиева