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    14:02, 25 Май 2024 | GMT +6

    Концерт Димаша Кудайбергена в Стамбуле произвел фурор

    Концерт Димаша Кудайбергена в Стамбуле произвел фурор
    Фото: Акжигит Чукубаев

    Димаш Кудайберген выступил с сольным концертом в Стамбуле в честь своего 30-летнего юбилея, передает корреспондент агентства Kazinform.

    На стадионе Бешикташ ради концерта казахстанского артиста Димаша Кудайбергена в Стамбуле собрались поклонники из многих стран мира: Турции, Китая, разных городов Европы, США, Азии и Африки.

    Перед началом выступления любой желающий мог сфотографироваться на фоне концертного баннера или с картонной копией Димаша.

    Поклонницы Димаша из Германии и Аргентины рассказали, что специально прилетели на концерт.

    — Мы приехали в Стамбул, чтобы послушать, как он поет. Как только узнали, что Димаш будет давать концерт в Турции, сразу же купили билеты, — говорят слушатели.

    Свое выступление Димаш начал с самых излюбленных людьми песен на казахском, турецком, английском и китайском языках.

    Между песнями Димаш общался со зрителями: с земляками — на казахском, с зарубежными фанатами — на английском. Обращаясь к поклонникам, Димаш сказал, что счастлив выступать в Стамбуле.

    В качестве приглашенных гостей на сцене вместе в артистом выступили турецкие музыканты Халюк Левент и Бурак Йетер, а также казахстанский композитор Ринат Гайсин.

    На сцене в этот вечер звучали кобыз, гитара и домбра. В завершении концерта Димаш исполнил песню «Durdaraz» в современной аранжировке. В новом стиле народная казахская песня вызвала бурную реакцию всего стадиона.

    Теги:
    Культура Турция Димаш Кудайберген Видео Музыка
    Акжигит Чукубаев
    Автор
    Акжигит Чукубаев
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