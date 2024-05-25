Концерт Димаша Кудайбергена в Стамбуле произвел фурор

Димаш Кудайберген выступил с сольным концертом в Стамбуле в честь своего 30-летнего юбилея, передает корреспондент агентства Kazinform.

На стадионе Бешикташ ради концерта казахстанского артиста Димаша Кудайбергена в Стамбуле собрались поклонники из многих стран мира: Турции, Китая, разных городов Европы, США, Азии и Африки.

Перед началом выступления любой желающий мог сфотографироваться на фоне концертного баннера или с картонной копией Димаша.

Поклонницы Димаша из Германии и Аргентины рассказали, что специально прилетели на концерт.

— Мы приехали в Стамбул, чтобы послушать, как он поет. Как только узнали, что Димаш будет давать концерт в Турции, сразу же купили билеты, — говорят слушатели.

Свое выступление Димаш начал с самых излюбленных людьми песен на казахском, турецком, английском и китайском языках.

Между песнями Димаш общался со зрителями: с земляками — на казахском, с зарубежными фанатами — на английском. Обращаясь к поклонникам, Димаш сказал, что счастлив выступать в Стамбуле.

В качестве приглашенных гостей на сцене вместе в артистом выступили турецкие музыканты Халюк Левент и Бурак Йетер, а также казахстанский композитор Ринат Гайсин.

На сцене в этот вечер звучали кобыз, гитара и домбра. В завершении концерта Димаш исполнил песню «Durdaraz» в современной аранжировке. В новом стиле народная казахская песня вызвала бурную реакцию всего стадиона.