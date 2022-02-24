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Контролировать вывоз снега призвал общественность аким СКО

24 Февраля 2022 14:31
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Контролировать вывоз снега призвал общественность аким СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Аким Северо-Казахстанской области Кумар Аксакалов раскритиковал работу по вывозу снега с улиц, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Надо максимально контролировать работу по вывозу снега. Чтобы не было приписок. А то везет одну машину, приписывают больше – бывает такое. Общественников подключить к контролю. Через камеры отслеживать, сколько фактически вывезли снега. Существенные средства выделяются и должен быть контроль соответствующий. Везущий снег «КамАЗ» должен быть с «горочкой», а не наполовину загружен. Мы должны все это отследить», - сказал К. Аксакалов на заседании акимата.

Соответствующее поручение аким области дал своему заместителю Сатжану Аблалиеву, курирующему отрасль жилищно-коммунального хозяйства.

Глава региона поручил заинтересованным ведомствам заранее провести все противопаводковые мероприятия. По прогнозам синоптиков, активное снеготаяние в этом году начнется уже в конце марта.

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#Северо-Казахстанская область   #Акимат   #Регионы   #Общество   #Погода  
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Автор:

Олеся Жуковень

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