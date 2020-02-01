Контролировать уличную торговлю поручил аким СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Аким Северо-Казахстанской области Кумар Аксакалов сказал, что органы, контролирующие соблюдение правил торговли, работают плохо, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На отчетной встрече акима Петропавловска одна из жительниц города пожаловалась на стихийную торговлю продуктами питания. Горожанка говорит, что продают и колбасы неизвестного происхождения, и мясо птицы, и многое другое.

«Вы правильно вопрос ставите. Есть правила торговли, которые не соблюдаются, к сожалению. Те люди, которые должны контролировать их соблюдение, работают плохо. Мы это видим сплошь и рядом. На улицах, перекрестках, местах, где не положено торговать, раскладывают и торгуют. Что там продается, не совсем понятно», - прокомментировал К.Аксакалов.

Указал аким области и на стихийную торговлю по улице Интернациональной, в районе центрального рынка. Торговля «на столах» здесь процветает не один год.

«По улице Интернациональной ставят эти палатки, раскладушки. Чего только там не продается. Зайдешь в центр рынка – пусто. Потому что там нужно платить за торговое место. Не делают этого, стоят на проходе, мешают пешеходам. Городские власти, которые должны четко контролировать, либеральничают. Надо это признать», - сказал К.Аксакалов.

Акиму Петропавловска Булату Жумабекову глава региона поручил взяться за эту работу и жестко контролировать.

Тема стихийной торговли в Петропавловске особенно актуальна летом, когда на улицы выходят дачники со своей продукцией. Для них в прошлом году выделили 300 мест, но они продолжали торговать в неположенных местах. Не меняли ситуации даже штрафы.