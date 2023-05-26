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Контролировать скорость самокатов предлагают в Казахстане

Автор:  
Серик Сабеков
26 Мая 2023, 13:15
Контролировать скорость самокатов предлагают в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Арендованные электросамокаты будут автоматически снижать скорость перед парками. Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел РК Игорь Лепеха, выступая на форуме на тему «Цифровизация и новые технологии в сфере дорожной безопасности», передает корреспондент МИА «Казинформ».

По его словам, уже проведены переговоры с шеринговыми компаниями и они заверили, что технически это возможно сделать.

«Самокаты у нас будут все-таки ездить по пешеходным дорожкам, по тротуарам, но скорость у них должна быть шесть км в час. Было бы не плохо, если мы могли бы с помощью каких-то средств фиксации мониторить эту скорость», - сказал Игорь Лепеха.

Он добавил, что если закон будет принят, то встанет вопрос по контролю скорости передвижения самокатов.

«Вопрос по обеспечению скорости на тротуарах мы ставим перед шеринговыми компаниями. Они нас заверили, что это технически возможно, если, допустим, самокат заезжает в парк, то автоматически скорость будет снижаться. Но мы бы хотели, чтобы какие-то средства фиксации эти вещи контролировали», - добавил Игорь Лепеха.

Ранее сообщалось, что Мажилис принял закон о передвижении на электросамокатах.


Транспорт   Безопасность   МВД РК  
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