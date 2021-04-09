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Контролировать противопаводковую ситуацию в Костанае поручил Архимед Мухамбетов

Автор:  
Жанна Мусабаева
9 Апреля 2021, 06:00
Контролировать противопаводковую ситуацию в Костанае поручил Архимед Мухамбетов

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Сегодня аким Костанайской области Архимед Мухамбетов совершил объезд гидротехнических сооружений с целью мониторинга противопаводковой ситуации в городе Костанае, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на аккаунт в Instagram главы региона.

Аким осмотрел состояние гидротехнического сооружения Нагорной канавы протяженностью 3,5 км, а также Юго-Западного обводного канала протяженностью 3,7 км и водоотводящего канала в жилом массиве Дружба.

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«На сегодняшний день работы по очистке канала от снега выполнены в полном объеме. Службы ЖКХ и ЧС наблюдают за уровнем воды, - отметил он в своём посте в Instagram. — На территории города Костаная имеются водопереливные трубы в количестве 133 штуки и пять обводных каналов, протяжённость которых составляет 19,4 км».

По итогам объезда Архимед Мухамбетов поручил акиму Костаная Кайрату Ахметову вести постоянный мониторинг противопаводковой ситуации города.

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Костанайская область   Акимат   Безопасность   Паводок  
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