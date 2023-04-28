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Контролировать освоение бюджета поручил аким СКО

Автор:  
Олеся Жуковень
28 Апреля 2023, 12:31
Контролировать освоение бюджета поручил аким СКО Фото: пресс-служба акима области

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – На заседании акимата Северо-Казахстанской области рассмотрели исполнение бюджета за первый квартал, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Глава региона Айдарбек Сапаров напомнил руководителям управлений и акимам районов и Петропавловска о том, что к концу года освоение должно быть не ниже 99%.

«Больше финансирование всем районам и городу выделили. Ожидается уточнение в мае-июне. Мы должны быть готовы. Всем заместителям акима области по курируемым направлениям, акимам районов и города, руководителям отраслевых управлений поручаю вопрос держать на контроле. По итогам года 99% освоения обеспечить. Работу надо ускорить», - сказал А. Сапаров.

Руководитель управления финансов Наталья Дышкант сообщила, что за первый квартал в местный бюджет поступило около 25,5 млрд тенге собственных доходов. Перевыполнение составило 2,2 млрд тенге.

«Отмечается положительная динамика налоговых поступлений в местный бюджет. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года рост составил 25%. Бюджет области по расходам исполнен на 100%. Остаток непроизведенных расходов сложился в сумме 14,7 млн тенге. Исполнение по целевым трансфертам и кредитам, выделенным из республиканского бюджета - 100%», - проинформировала Н. Дышкант.


Северо-Казахстанская область   Акимат   Экономика   Бюджет  
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