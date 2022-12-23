Контролировать онлайн начнут поток поливной воды фермерам Кыргызстана

23 Декабря 2022, 22:19

БИШКЕК. КАБАР - КАЗИНФОРМ - В 2023 году в Кыргызстане заработает информационный центр по контролю подачи воды по ирригационным каналам. Об этом на пресс-конференции в агентстве «Кабар» сообщил директор Службы водных ресурсов при Министерстве сельского хозяйства Алмаз Сокеев, передает МИА «Казинформ».

По его словам, в течение этого года проект готовился к запуску.

«В информационный центр будет поступать информация по водоподаче по всем нашим каналам в онлайн-режиме. Это позволит нам контролировать подготовку каналов к орошению и видеть поток воды», - пояснил Сокеев.

Директор Службы водных ресурсов также рассказал, что за счет ремонта ирригационных каналов и их очистки удалось сократить потери воды на 22%. Для этих работ в ноябре прошлого года кабмином было выделено 100 млн сомов, а в 2022 году - 956 млн сомов.

«На эти средства мы очистили более 750 километров каналов, забетонировали около 256 километров ирригации. Также отремонтировали более 700 гидропостов и гидросооружений», - уточнил Сокеев.

Он отметил, что на следующий год работы в этом направлении продолжатся, что позволит сократить водные потери на пути к фермерским угодьям еще на 20%.

Фото: kabar.kg