Контролировать финансовые операции некоммерческого сектора будут в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане будут контролировать финансовые операции некоммерческого сектора. Об этом сообщил вице-министр финансов РК Канат Баедилов в ходе презентации проекта Закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» в Мажилисе Парламента РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Вице-министр отметил, что система финансового мониторинга РК должна соответствовать международным стандартам. Казахстан должен пройти оценку Евразийской группой по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма в 2021-2022 годах.

«С целью успешного прохождения взаимной оценки ЕАГ Республике Казахстан необходимо законодательно закрепить ряд новых стандартов, которые в настоящий момент не реализованы в национальном законодательстве, в том числе рекомендации, полученные в результате предыдущего раунда оценок. При прохождении оценки страна должна продемонстрировать, что национальное законодательство соответствует международным стандартам ФАТФ», – сказал К.Баедилов.

По его словам, законопроектом предусмотрено: установление компетенции уполномоченного органа по финансовому мониторингу по составлению Перечня организаций и лиц, причастных к финансированию распространения оружия массового уничтожения, на основании резолюций Совета безопасности ООН; доведение данного Перечня до соответствующих государственных органов и субъектов финансового мониторинга для принятия мер по замораживанию операций с деньгами и (или) иным имуществом; межведомственное взаимодействие в сфере получения уполномоченным органом по финансовому мониторингу документов и информации в области экспортного контроля. Кроме того, предусматривается направление уведомлений в комитеты Совбеза ООН о пересечении государственной границы лицами, включенными в данный Перечень.

Как отметил вице-министр, в законопроект включены новеллы, связанные с защитой некоммерческого сектора от использования в целях финансирования терроризма. Предлагаемые меры будут распространяться на благотворительные организации, а также религиозные объединения, обращающиеся за добровольными финансовыми и другими пожертвованиями. Некоммерческие организации будут обязаны: осуществлять переводы денег по обращению третьих лиц либо по собственной инициативе через организации, подлежащие регулированию и надзору; представлять по запросу КФМ информацию, необходимую для проведения финансового мониторинга; хранить не менее 5 лет информацию о проводимых операциях и учредителях; направлять в КФМ информацию в случае наличия у НКО подозрения об ее использовании в финансировании террористической деятельности.

Также, по словам вице-министра, законопроектом предусматривается образование Фонда конфискованного имущества в виде отдельной системы учета и ряд других мер.

Отметим, ФАТФ – Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (англ. Financial Action Task Force on Money Laundering — FATF). Межправительственная организация, которая занимается выработкой мировых стандартов в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ), а также осуществляет оценки соответствия национальных систем ПОД/ФТ этим стандартам.