Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Парламент

Контролировать дополнительное образование медработников призывает мажилисмен

Автор:  
Серик Сабеков
7 Сентября 2022, 15:28
Контролировать дополнительное образование медработников призывает мажилисмен

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Нужно развивать непрерывное образование работников системы здравоохранения. Об этом заявил депутат Мажилиса Парламента РК Елнур Бейсенбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мониторинг и контроль должны осуществляться как со стороны уполномоченного органа, так и со стороны профессиональных медицинских ассоциаций и общественных объединений», - сказал Елнур Бейсенбаев, озвучивая депутатский запрос на пленарном заседании палаты.

Депутат подчеркнул, что пора положить конец страданиям людей от часовых блужданий по больничным коридорам и кабинетам.

«Считаю необходимым условием обеспечения качества медицинской помощи неукоснительное соблюдение кодекса РК «О здоровье народа и системе здравоохранения» в части контроля образования медицинских работников. Нельзя допускать нелицензионные организации, ТОО и ИП, к столь ответственной работе, как проведение дополнительного и неформального образования медицинских работников. Сертификационные иконостасы - от потолка до пола - есть, а элементарной функциональности – нет», - добавил Елнур Бейсенбаев.


Образование   Мажилис   Здравоохранение  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
Зульфия Сулейменова - о представлении на увольнение с должности вице-министра
Зульфия Сулейменова - о представлении на увольнение с должности вице-министра
Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
Осадки выше декадной нормы выпали за ночь в Петропавловске
Осадки выше декадной нормы выпали за ночь в Петропавловске
Сильные дожди и грозы ожидаются в ближайшие дни в СКО
Сильные дожди и грозы ожидаются в ближайшие дни в СКО
Казахстан сотворил сенсацию в отборе Евро-2024 по футболу
Казахстан сотворил сенсацию в отборе Евро-2024 по футболу
Своей ответственности не избегаю – министр экологии прокомментировала пожар в области Абай
Своей ответственности не избегаю – министр экологии прокомментировала пожар в области Абай
Какой вид отдыха становится популярным в Казахстане
Какой вид отдыха становится популярным в Казахстане