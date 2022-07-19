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Контролировать, что смотрят дети, должны их родители
19 Июля 2022 17:40

Контролировать, что смотрят дети, должны их родители

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане история с «Базз Лайтер» очень интересная. Де-факто против проката картины выступило большое количество людей. Они подписывали петиции, отправляли запросы в министерство, пытались организовать митинги и провокации в кинотеатрах, если бы этот мультфильм вышел на казахстанские экраны.

С чисто юридической точки зрения мультфильм не был запрещен. Скорее, и компания, снявшая его, и наш регулятор, договорились, что это может вызвать скандал, который никому не нужен. Если кто-либо захочет посмотреть мультфильм, он сможет это сделать в интернете, когда он там появится. В случае «запрета» такой опции бы у людей не было.

Мне эта ситуация не нравится. Я не считаю необходимым запрещать «Базз Лайтер», потому что подобный контент не может оказать влияния на психику детей. Я бы даже сказал, что родители, скорее всего, обеспокоены психическим здоровьем своих детей и тратят время на обращения в госорганы из цензурных соображений, ничего не знают о том, что эти самые дети смотрят в TikTok, Instagram и YouTube. Их не волнует, что они видят с экранов телефонов? Контроль за тем, что смотрят дети, находится на родителях. Но у нас постоянно вешают эту функцию на государство.

С другой стороны, я понимаю, что та часть гражданского общества, которой нужно было дать отпор условным консерваторам, промолчала. Петиция была запущена поздно, организованного движения не было до последнего момента.

Я надеюсь, что наши люди с прогрессивными взглядами наконец-то поймут, что без мобилизации, навыков писать петиции и запросы в госорганы, ничего не выйдет. Государству нужна опора не только в виде вечно напуганных родителей – прививками ли, мультиками ли или Нуртасом Адамбаем. А вот здоровые гражданские силы очень нужны, в том числе, и те, которые смогут отстоять свои потребности.


Фото: claudia.abril.com.br

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Автор:
Корреспондент
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