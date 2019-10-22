Контролировать цены на уголь поручил глава СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – На заседании акимата глава Северо-Казахстанской области Кумар Аксакалов поручил контролировать цены на уголь, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В прошлом году на уголь снижена цена на 15%. Теперь задача акимов районов проконтролировать ее формирование. Уровень прошлого года нужно выдерживать. Необходимый запас угля обеспечивайте на тупиках. Чтобы никто из посредников, владельцев тупиков ни в коем случае не воспользовался моментом. Это должно жестко контролироваться», - заявил аким области.

Он добавил, что в прошлом году разбирались буквально по каждому селу - какие затраты несет перевозчик, который загрузит уголь на тупике районного центра и довезет до того или иного населенного пункта.

«Аналогичную работу нужно проводить. То есть до каждого села, какая марка угля, сколько потрачено, чтобы не получилась цена в каком-нибудь ауле в два раза выше. Все должно контролироваться. Антимонопольный комитет тоже должен присоединиться к этой работе. Любой сигнал должен быть предметом для разбирательства», - подчеркнул К.Аксакалов.

Глава региона добавил, что тарифообразование - чувствительный для населения вопрос.

«В течение года была проведена работа по снижению тарифов, их сдерживанию. На электроэнергию цена снизилась на 9,3%, тепло – 1,1%, воду – 9,2%, канализацию – 3,4%, вывоз мусора и услуги КСК – на 5%. В результате проведенной работы с 1 января 2020 года тарифы повышаться не будут. Они будут на этом же уровне сохранены», - сказал К.Аксакалов.