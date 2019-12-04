Контролировать цены на продукты в «ручном режиме» поручил аким СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В акимате Северо-Казахстанской области обсудили уровень цен на социально значимые продовольственные товары за прошедшую неделю, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Руководитель управления предпринимательства и туризма Курала Жарова проинформировала, что цены за этот период не изменились. Но, по сравнению с началом года, возросли на 9,1%. В целом по республике – на 10,1%.

Цены на продукты в Северо-Казахстанской области ниже среднереспубликанских. Исключение составляют сахар и соль. На них цены выше на 2,7 тенге и 81 тиын, соответственно. Среднереспубликанская цена на сахар составляет 192,3 тенге, североказахстанцы покупают его по 195 тенге. Соль в области стоит 52 тенге, в среднем по стране – 51,19 тенге.

«Пороговые значения розничных цен превышены более чем на 15% по 3 наименованиям: мука пшеничная 1 сорта, морковь и капуста. Повышение цен на муку связано с ростом цен на пшеницу почти в 2 раза, по сравнению с прошлым годом. Рост цен по моркови и капусте связан со сложившимися отпускными ценами на продукцию нового урожая местных производителей», - сообщила К.Жарова.

И поспешила заверить, что уже к следующей неделе по этим позициям цены будут снижены. По ее словам, провели переговоры с поставщиками муки. Из стабилизационного фонда начали товарную интервенцию капусты, моркови и репчатого лука.

«Продолжаем реализацию крупы гречневой, масла подсолнечного, муки и макарон. Дополнительно в стабфонд закуплено 40 тонн макаронных изделий для розничной реализации по 165 тенге за кг. Учитывая повышение цены на пшеницу в этом году, эта цена на макаронные изделия является оптимальной. Реализация всей продукции осуществляется через торговые сети и точки стабфонда на рынках - всего 20 точек по городу», - отметила К.Жарова.

Она добавила, что производители социального хлеба стабильно обеспечиваются мукой 1 сорта по сниженным ценам из стабфонда.

«Для усиления стабилизации цен создан штаб, на мониторинг взяты 100 точек областного центра. Провели рабочие встречи с представителями крупных торговых сетей, рынков и оптовых предприятий, производителей. Обсудили вопросы ценообразования и допустимой торговой надбавки на социально значимые товары, запрета ретробонусов – платежа производителя торговой сети за реализацию товара», - рассказала К.Жарова.

Первый заместитель акима области Марат Тасмаганбетов добавил, что заново начали работать с птицефабриками по меморандумам. В декабре в торговую сеть поступят яйца первой категории по цене 200 тенге за десяток.

«26 госорганов закрепили за 100 торговыми точками в Петропавловске. В ближайшие дни на заседании штаба рассмотрим ценообразование в сети крупных супермаркетов и дальнейшую работу СПК по продовольственной интервенции», - уточнил М.Тасмаганбетов.

Аким области Кумар Аксакалов напомнил, что цены мониторить нужно не только в Петропавловске. Районные акиматы должны проводить такую же работу на местах.

«За исключением трех позиций, мы все производим в регионе. Договаривайтесь. Все нужно регулировать в ручном режиме. У нас есть такие возможности. Посмотрим через неделю, какую вы работу проведете», - сказал К.Аксакалов.