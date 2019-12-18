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Контролировать цены на продукты перед новогодними праздниками поручил аким СКО

18 Декабря 2019 15:54
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Контролировать цены на продукты перед новогодними праздниками поручил аким СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Аким Северо-Казахстанской области Кумар Аксакалов считает, что мониторинг цен на социально-значимые продукты питания нужно проводить во всех магазинах, а не в отдельных, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Об этом глава региона заявил на заседании акимата. И добавил, что в преддверии новогодних праздников цены на продукты питания нужно постоянно контролировать.

«Мы ни в коем случае не должны допустить необоснованного повышения стоимости. Максимальное количество продуктов питания мы производим сами, перерабатываем. Всё у нас есть. То, что нам дают районные акиматы (цены на продукты – прим.авт.), нужно перепроверять. Избирательно. Некоторые цифры «не бьют». Поэтому я дал поручение – выезжать, смотреть. Всё промониторьте. В преддверии новогодних праздников нужно держать на контроле цены на продукты питания», - подчеркнул К. Аксакалов.

По словам руководителя управления предпринимательства и туризма Куралай Жаровой, из 19 наименований социально значимых продуктов питания цена выше среднереспубликанской только на соль и рис. Отличается на 1-2 тенге. Капуста же в регионе дорогая. Ее цена почти на 22% превышает пороговое значение. Продают ее в розницу по 95 тенге за килограмм.

«Для стабилизации цен продолжается товарная интервенция капусты – 85 тенге за килограмм. Из стабилизационного фонда реализуем морковь по 80 тенге и репчатый лук по 70 тенге. Продолжаем реализацию крупы гречневой, масла подсолнечного, муки и макарон. Ведется работа по исключению мелких посредников путем содействия в заключении договоров поставок с производителями и крупными оптовыми компаниями. Такую же работу проводим в районах», - сказала К. Жарова.

В стабфонде области имеется 2660 тонн муки 1-го сорта, 136 тонн макаронных изделий, 14 тысяч литров подсолнечного масла, 9 тонн гречневой крупы, 57 тонн риса, 315 тонн сахара, 435 тонн картофеля, 148 тонн моркови, 190 тонн репчатого лука, 108 тонн капусты. Законтрактовано 52 тысячи литров подсолнечного масла.

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Ключевые слова: Северо-Казахстанская область, Экономика, Цены и тарифы,
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Автор:

Олеся Жуковень

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