Контролеры-волонтеры и тайные ревизоры появятся в автобусах Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – Контролеры-волонтеры и тайные ревизоры появятся в автобусах Атырау, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«С 11 октября будет введен дифференцированный тариф на проезд в общественном транспорте. С пятницы жители Атырау будут оплачивать наличными 150 тенге, безналичным платежом - 80 тенге. Эта мера позволит сделать пассажирские перевозки прозрачными, а также поспособствует выводу из теневого оборота денежных средств, которые, в свою очередь, будут направлены на оплату субсидий перевозчикам, заработную плату водителей и кондукторов, эксплуатацию транспорта и обновление автопарков. В связи с этим, представители ТОО «Smart Qala» обратились к жителям Атырау с просьбой стать волонтёрами и поспособствовать максимально эффективному внедрению электронного билетирования в общественном транспорте», - сообщает пресс-служба городского акимата. Абсолютно все жители Атырау на добровольной основе могут стать контролерами и тайными ревизорами для проверки билетов у пассажиров и оценки работы кондукторов.

«Билеты можно будет проверять в любое удобное время, сообщая о нарушениях с фото и видеофиксацией. Также можно оставаться инкогнито, лишь визуально оценивая процесс билетирования пассажиров», - сообщили в ТОО «Smart Qala».

Все желающие получат удостоверение сотрудника контрольно-ревизионной службы и право бесплатного проезда в автобусах. Итоги работы будут публиковаться в СМИ и социальных сетях.