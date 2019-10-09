Контролеры-волонтеры и тайные ревизоры появятся в автобусах Атырау
АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – Контролеры-волонтеры и тайные ревизоры появятся в автобусах Атырау, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«С 11 октября будет введен дифференцированный тариф на проезд в общественном транспорте. С пятницы жители Атырау будут оплачивать наличными 150 тенге, безналичным платежом - 80 тенге. Эта мера позволит сделать пассажирские перевозки прозрачными, а также поспособствует выводу из теневого оборота денежных средств, которые, в свою очередь, будут направлены на оплату субсидий перевозчикам, заработную плату водителей и кондукторов, эксплуатацию транспорта и обновление автопарков. В связи с этим, представители ТОО «Smart Qala» обратились к жителям Атырау с просьбой стать волонтёрами и поспособствовать максимально эффективному внедрению электронного билетирования в общественном транспорте», - сообщает пресс-служба городского акимата. Абсолютно все жители Атырау на добровольной основе могут стать контролерами и тайными ревизорами для проверки билетов у пассажиров и оценки работы кондукторов.
«Билеты можно будет проверять в любое удобное время, сообщая о нарушениях с фото и видеофиксацией. Также можно оставаться инкогнито, лишь визуально оценивая процесс билетирования пассажиров», - сообщили в ТОО «Smart Qala».
Все желающие получат удостоверение сотрудника контрольно-ревизионной службы и право бесплатного проезда в автобусах. Итоги работы будут публиковаться в СМИ и социальных сетях.
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