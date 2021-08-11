Контролем охвачено 583 тысячи процедур госзакупок на сумму более 4,9 трлн тенге

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Аудитом охвачено 1 трлн 340 млрд тенге бюджетных средств, в частности установлены финансовые нарушения на сумму 139 млрд тенге. Об этом рассказал министр финансов РК Ерулан Жамаубаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«За 7 месяцев текущего года камеральным контролем охвачено 583 тысяч процедур государственных закупок на сумму более 4,9 трлн тенге. По итогам проверок установлены нарушения по 17 тысячам процедур. Объектами госаудита исполнено 16,5 тысяч уведомлений об устранении нарушений. Проведено 1 978 аудиторских мероприятий. Аудитом охвачено 1 трлн 340 млрд тенге бюджетных средств. Установлены финансовые нарушения на сумму 139 млрд тенге. Устранены нарушения на 90 млрд тенге путем восстановления поставкой товаров, оказания услуг и выполнения работ, возмещения в бюджет и отражения по учету», - сказал министр финансов на заседании Правительства.

По его словам, для совершенствования и повышения эффективности деятельности объектов аудита даны 1 775 рекомендаций.

Наряду с этим, комплексным планом приватизации на 2021-2025 годы предусмотрена реализация 733 объектов.

«За отчетный период 78 объектов продано и передано в доверительное управление с правом последующего выкупа на сумму 25 млрд тенге. 70 объектов находятся на торгах. 5 объектов направлено на ликвидацию. 520 объектов предстоят к реализации», - добавил Ерулан Жамаубаев.