Контроль за выводом средств из страны усилен в Казахстане
«Глава государства констатировал, что в связи с введением режима чрезвычайного положения возрос риск вывода капитала за рубеж, в том числе путем заключения фиктивных сделок. В этой связи Национальным Банком совместно с Агентством по финансовому мониторингу и Агентством по регулированию и развитию финансового рынка 10 января т.г. принят совместный приказ по усилению контроля за незаконным выводом денег из страны», - сказал Ерболат Досаев на заседании Правительства.
По его словам, в соответствии с вышеуказанным приказом принят алгоритм действий по заявкам на проведение операций, а также утвержден перечень трансграничных операций, подлежащих усиленному финансовому мониторингу.
В случае явных нарушений требований, такого рода операции будут оперативно приостанавливаться.
«Принимаемые меры основываются на лучшей мировой практике борьбы с отмыванием денег и полноценно внедряют принципы KYC (know your client). Это позволит обеспечить большую прозрачность трансграничных перетоков капитала. Хочу подтвердить, что добросовестные участники внешнеэкономической деятельности, включая резидентов и нерезидентов, не будут ущемлены в своих правах и ограничены в проведении международных операций», - заключил глава Нацбанка.
Ранее председатель Национального банка РК Ерболат Досаев рассказал о принятых мерах по обеспечению финансовой стабильности в стране.