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    09:49, 12 Январь 2022 | GMT +6

    Контроль за выводом средств из страны усилен в Казахстане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане усилен контроль за выводом средств из страны. Об этом заявил Председатель Национального банка РК Ерболат Досаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Глава государства констатировал, что в связи с введением режима чрезвычайного положения возрос риск вывода капитала за рубеж, в том числе путем заключения фиктивных сделок. В этой связи Национальным Банком совместно с Агентством по финансовому мониторингу и Агентством по регулированию и развитию финансового рынка 10 января т.г. принят совместный приказ по усилению контроля за незаконным выводом денег из страны», - сказал Ерболат Досаев на заседании Правительства.

    По его словам, в соответствии с вышеуказанным приказом принят алгоритм действий по заявкам на проведение операций, а также утвержден перечень трансграничных операций, подлежащих усиленному финансовому мониторингу.

    В случае явных нарушений требований, такого рода операции будут оперативно приостанавливаться.

    «Принимаемые меры основываются на лучшей мировой практике борьбы с отмыванием денег и полноценно внедряют принципы KYC (know your client). Это позволит обеспечить большую прозрачность трансграничных перетоков капитала. Хочу подтвердить, что добросовестные участники внешнеэкономической деятельности, включая резидентов и нерезидентов, не будут ущемлены в своих правах и ограничены в проведении международных операций», - заключил глава Нацбанка.

    Ранее председатель Национального банка РК Ерболат Досаев рассказал о принятых мерах по обеспечению финансовой стабильности в стране.


    Теги:
    Нацбанк Казахстана Правительство РК Борьба с преступностью Общество Экономика Правоохранительные органы
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