Контроль за водоснабжением усилили санврачи СКО

В Северо-Казахстанской области департамент санитарно-эпидемиологического контроля усилил контроль за питьевым водоснабжением в целях профилактики инфекционных заболеваний, передает корреспондент агентства Kazinform.

С начала паводкового периода в социальных сетях и мессенджерах рассылаются сообщения якобы от специалистов в отрасли эпидемиологии об опасности употребления воды, росте кишечных и инфекционных заболеваний.

Ситуацию прокомментировал заместитель руководителя департамента Татьяна Горлова. Она подчеркнула, что распространяемая информация не соответствует действительности.

— Санитарная служба переведена на круглосуточный режим работы. Ответственно заявляю, что предприятия, которые обеспечивают очистку и подачу воды в централизованные сети, имеют аккредитованную лабораторию и исследуют ежедневно 32 пробы воды на бактериологические, санитарно-химические нормы. Негативных результатов нет. Сейчас в селе Жанажол отключен центральный водопровод, который был затоплен и вода подается под контролем отбора проб из двух общественных колодцев и рассматривается вопрос организации подвоза воды, — сказала Т. Горлова.

Она добавила, что увеличили контрольные точки отбора воды. Все водоисточники взяли на контроль.

— За два дня отобрали 87 проб воды, из них 78 находятся в работе. Остальные — абсолютно нормальные. Каждый день отбираются не менее 50-60 проб по всем пунктам, которые у нас вызывают вопросы. Наша главная задача — не допустить осложнения эпидситуации, вспышки кишечных инфекций, которые может вызвать вода. Мы провели анализ, результаты которого говорят о том, что роста заболеваний не происходит. Если в эвакопункте располагаются более 20 человек, то там организуется режим контроля за питанием, питьевой, как обеспечены условия для соблюдения личной гигиены, — проинформировала Т. Горлова.

Санврач отметила, что департамент направил во все местные исполнительные органы письма о необходимости закупа дезинфицирующих средств. Как только вода уйдет, все подтопленные территории должны быть дезинфицированы, должна проводиться дератизация и дезинсекция.