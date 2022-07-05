5 Июля 2022 22:22

Контроль за установкой игровых площадок повысили в Караганде

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В этом году в Караганде при установке детских площадок упор сделан на качество. Мониторинг прошлых лет показал, что пора менять подход и требовать от подрядчика ответственного исполнения работ, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В районе имени Казыбек би комплексно благоустроят 14 дворовых территорий, а в районе Алихана Бокейхана построят пять футбольных полей и тоже комплексно оборудуют 12 дворов.

Кроме того, 17 детских игровых площадок появятся в относительно отдаленных районах, таких как Кунгей и Большая Михайловка.

С критикой населения по поводу некачественной установки площадок в прошлом году чиновники согласны. Они уже привлекли подрядные организации устранять недочеты. При этом есть компании, на которые пришлось подать в суд.

«Сейчас больше внимания уделяем качеству, требуем от подрядчиков закупать хорошие элементы для игровых площадок. А что касается комплексной работы по двору, то здесь будет все: футбольное поле, две игровые площадки (3–7 и 7–12 лет), воркаут-площадка, две беседки, песочница. По контуру подрядчик уложит брусчатку, заменит бордюры и асфальт», – сказал заместитель акима района имени Казыбек би Максут Кожанов.

Благоустройством 13 придворовых территорий в районе имени Казыбек би занимается компания «Зерен Эксклюзив». Ее представитель Аслан Иманжанов заверил, что нареканий на их работу у карагандинцев не будет.

«Мы в этой сфере уже 15 лет. Даем гарантию как минимум год, а также гарантии на каждый аттракцион. Все они соответствуют стандартам, СНИПам, ГОСТам. Гарантия на мафы от 5 лет. Используем самые высококачественные материалы на рынке Казахстана. Искусственную траву покрываем резиновой крошкой (чтобы смягчить удары при падении) и кварцевым песком. Дополнительно газон укрепляем специальными пластиковыми гвоздями», – сообщил Аслан Иманжанов.

Благоустройство некоторых придворовых территорий завершится до 10 июля, остальные подрядчики обещают сдать в конце лета.

В Караганде полным ходом ведутся дорожные работы. Всего в городе идет средний ремонт дорог по 32 проектам.

На перекрестке ул. Таттимбета – пр. Шахтеров уже заменен верхний слой асфальтобетона. Будет обустроен правосторонний съезд со стороны ТД «Магнум». Ведется ремонт 900 м дороги, ведущей к детской областной больнице. В этом году медучреждение сдадут в эксплуатацию.

Продолжается капитальный ремонт автомобильной дороги по 7-й магистрали, ведутся работы на перекрёстке с а/д по ул. К. Маркса. Сейчас делается отсыпка дорожного основания.

Работы на дороге ул. Карла Маркса – мост на ХМК на 70 процентов готовы. Задача открыть проезд до 15 июля.

Также в Майкудуке в этом году начали реконструировать парк.

«Благоустроим 14 га. Будет велодорожка протяженностью 2,5 км, пешеходная дорожка на 1,2 км, беговая – 1,2 км. Зона воркаута, большой велотрек республиканского значения на 300 метров. Сухой фонтан с ротондой. В этом году работы планируем завершить», – проинформировал представитель подрядной компании Владимир Нефедов.

Подрядчики также обещают позаботиться о зеленых насаждениях и дополнительно высадить многолетние цветы и кустарники.