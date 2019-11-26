Контроль за специфическими товарами планируют возобновить на границах со странами ЕАЭС

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане планируется возобновить осуществление физического контроля за перемещением специфических товаров границу со странами Евразийского экономического союза. Об этом сообщил вице-министр индустрии и инфраструктурного развития РК Амания Ержанов на заседании Межведомственной комиссии по вопросам законопроектной деятельности в Министерстве юстиции РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Министерством индустрии и инфраструктурного развития разработана Концепция законопроекта «О контроле специфических товаров» – Закон «Об экспортном контроле» в новой редакции. Ранее Концепция законопроекта по вопросам экспортного контроля была одобрена 5 марта 2018 года на 448 заседании Межведомственной комиссии по вопросам законопроектной деятельности. Необходимо отметить, что до этого Концепция дважды одобрялась Межведомственной комиссией по вопросам законопроектной деятельности. Вместе с тем, в апреле 2018 года Комитетом национальной безопасности в Администрацию Президента внесены дополнительные концептуальные предложения по вопросам совершенствования национальной системы экспортного контроля, в части имплементации критериев оценки рисков, внедрения информационного взаимодействия, оснований для отказа в выдаче лицензий по соображениям национальной безопасности и т.д. Кроме того, ратифицирован Договор о торговле оружием, вступивший в силу в марте 2018 года, который обязывает государства осуществлять оценку экспорта вооружения», – сказал А.Ержанов.

По его словам, предложения КНБ были включены в концепцию законопроекта в рамках рабочей группы. Вопросы, рассматриваемые в рамках Концепции законопроекта, положительным образом повлияют на развитие законной торговли товарами двойного и военного назначения и будут способствовать продвижению кандидатуры Республики Казахстан в международных режимах экспортного контроля.

В целом, концепцией законопроекта предусмотрено следующее. Для повышения конкурентоспособности отечественных экспортоориентированных производственных предприятий планируется введение общей лицензии на экспорт товаров двойного назначения. Общая лицензия позволит предприятиям экспортировать свои товары по одному разрешению в несколько стран и нескольким конечным пользователям. Также для осуществления эффективного контроля, планируется наделить уполномоченный орган компетенцией по приостановлению и прекращению действия разрешительных документов, определить порядок и основания по отказам в выдаче разрешительных документов, а также проведения профилактического контроля без посещения объекта контроля за выполнением им обязательств по гарантиям использования импортируемых специфических товаров в заявленных целях. Планируется внедрить контроль за посредническими услугами и технической помощью со специфическими товарами, оказываемыми гражданами Республики Казахстан вне ее территории. В целях предотвращения бесконтрольного ввоза и вывоза товаров двойного и военного назначения через Государственную границу РК с государствами-членами ЕАЭС, планируется возобновить осуществление физического контроля за перемещением специфических товаров через указанные участки границы. Контроль будет осуществлять служба Экспортного контроля КГД МФ РК.

Как отметил вице-министр, законопроектом также планируется урегулировать вопросы развития института внутрифирменной системы контроля, деятельности межведомственного координационного органа, предоставления гарантийных обязательств по товарам двойного и военного назначения, а также дополнить и откорректировать терминологическую базу, в части определения понятий «экспорта», «импорта», «транзита», «оружия массового уничтожения».