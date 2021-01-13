Контроль за сайгаками усилили в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Специалисты Карагандинского хозяйства по охране лесов и животного мира усилили контроль за сайгаками, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В воскресенье три группы выехали в Жанааркинский и Нуринский районы, для того чтобы изучить ситуацию. Они контролируют места, где обитают сайгаки, и подкармливают животных сеном.

На днях в социальных сетях писали о том, что из-за морозов обессиленные сайгаки появляются вблизи населённых пунктов и дорог. Как разъяснили специалисты, подобное состояние у животных - это последствия гона в декабре. Сайгаки становятся слабыми, некоторые даже умирают. И это нормальный процесс: идёт естественный отбор. Так, в Акмолинской и Карагандинской областях погибли 14 сайгаков. Всего же в нашем регионе их насчитывается 20 тысяч.

«У них сейчас период гона. Погибли в основном самцы. Произошло истощение. В соцсетях есть видео, где они вышли на дорогу. Да, такие факты есть. Раскидываем дополнительно корма. Помогают сельские акиматы», - рассказал директор Карагандинского хозяйства по охране лесов и животного мира Махсат Муханов.

В случае обнаружения ослабевших диких животных жители области могут обратиться по номерам: (8-7212) 44-29-71, 43-79-38.