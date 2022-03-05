Контроль за осуществляющими утилизацию медотходов предприятиями усилят в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Первый заместитель Премьер-Министра РК Роман Скляр заявил об ужесточении контроля за предприятиями, осуществляющими утилизацию медицинских отходов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В связи с обращением Фонда «Атамекен Эко» с предоставлением подтверждающих фактов нарушений в деятельности ТОО «AG Disinfection servises» в Атырауской области планируется внеплановая проверка», - сообщил Роман Скляр в своем ответе на депутатский запрос.

Он напомнил, что согласно Указу Президента Республики Казахстан от 26 декабря 2019 года «О введении моратория на проведение проверок и профилактического контроля и надзора с посещением в Республике Казахстан» необходимо положительное решение первого руководителя центрального аппарата либо местного исполнительного органа.

«В соответствии с Экологическим Кодексом Республики Казахстан субъекты предпринимательства для выполнения работ (оказания услуг) по переработке, обезвреживанию, утилизации и (или) уничтожению опасных отходов обязаны получить лицензию на выполнение работ и оказание услуг в области охраны окружающей среды по соответствующему подвиду деятельности согласно требованиям Закона Республики Казахстан «О разрешениях и уведомлениях», - отметил зампремьера.

В этой связи утверждены квалификационные требования к лицензируемому виду деятельности, согласно которым требуются наличие производственного объекта для приема, восстановления и/или удаления опасных отходов, производственного комплекса для операций восстановления и/или удаления отходов и транспорта, оборудованного GPS устройством (трекер) и другие. В настоящее время из 122 предприятий, осуществляющих утилизацию медицинских отходов, лишь 13 имеют соответствующую лицензию.

«В этой связи после снятия моратория будет ужесточен контроль за деятельностью предприятий, оказывающих услуги по утилизации медицинских отходов. Министерством здравоохранения разработаны квалификационные требования к физическим и юридическим лицам, осуществляющим деятельность по сбору, транспортировке, хранению, обезвреживанию, захоронению и использованию медицинских отходов, которые будут утверждены в установленном порядке. Данный вопрос находится на контроле Правительства», - заключил Р. Скляр.