Контроль за использованием газа в кафе и ресторанах усилили в Алматы

Профилактические проверки проводятся, чтобы предотвратить утечки газа, пожары и взрывы.

Как сообщил заместитель руководителя управления коммунальной инфраструктуры и жилищной инспекции города Жандос Кайырханов, перед началом отопительного сезона в домах устанавливают автономные датчики угарного и природного газа, а также пожарные извещатели. Работы проводятся совместно с подразделениями ДЧС, полицией, волонтерами и городскими службами. Специалисты также проверяют исправность ранее установленного оборудования.

С начала 2026 года профилактические обходы уже прошли в Ауэзовском и Алмалинском районах, в дальнейшем планируется охватить все районы города.

Отдельное направление работы — внеплановые проверки по обращениям жителей. С начала 2026 года проведено семь таких проверок. По газовому оборудованию было проведено четыре проверки, по одной из них наложен штраф в размере 21 625 тенге. По лифтам проведено шесть проверок, один штраф составил 64 875 тенге. Общая сумма административных взысканий по двум объектам достигла 86 500 тенге.

Для сравнения, в 2025 году было проведено 47 внеплановых проверок. По их итогам составлено 33 административных протокола на сумму более 1 684 962 тенге. Проверки касались газового оборудования, котлов, лифтов и канатной дороги.

Годом ранее, в 2024 году, проведено 44 проверки, по итогам которых 19 субъектов были привлечены к ответственности на сумму 808 548 тенге.

Специалисты также напомнили о правилах использования газовых баллонов в кафе и ресторанах. Согласно Закону «О газе и газоснабжении», хранение и использование бытовых баллонов со сжиженным газом запрещено в многоквартирных домах высотой более двух этажей.

Баллонные установки нельзя размещать в жилых комнатах, коридорах, подвалах, на чердаках, возле аварийных выходов и со стороны главных фасадов зданий. Как правило, баллоны должны располагаться снаружи здания — в металлическом шкафу или на специально оборудованной площадке.

В кухне предприятия общественного питания допускается использование только одного баллона объемом до 50 литров, если это предусмотрено проектной документацией. При этом объект должен быть отдельно стоящим зданием высотой не более двух этажей.

Кроме того, на предприятиях общественного питания обязательна установка газоанализаторов и систем автоматического отключения газа, а также наличие естественной и механической вентиляции.

По словам Жандоса Кайырханова, одной из основных причин аварийных ситуаций остается неправильная эксплуатация оборудования и отсутствие технического обслуживания. Владельцы обязаны заключать договоры на обслуживание газовых систем, назначать ответственных за их безопасную эксплуатацию и регулярно проводить инструктажи.

Напомним, в ночь с 26 на 27 февраля в кафе в Щучинске произошел взрыв газового баллона. Тогда сообщалось о гибели шести человек. Позже число жертв выросло до девяти. По факту происшествия было возбуждено уголовное дело.

Также стало известно о задержании владельца кафе «Центр плова». 4 марта его арестовали на два месяца.

По последним данным, количество погибших в пожаре в «Центре плова» выросло до 11 человек.