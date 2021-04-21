РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    10:02, 21 Апрель 2021 | GMT +6

    Контроль за использованием выделенных государством средств усилят в Казахстане

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Законопроект «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования бюджетного законодательства» в первом чтении одобрили в Мажилисе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Законопроект направлен на реализацию рекомендаций Парламента, Счетного комитета, а также Организации экономического сотрудничества и развития.

    Законопроект предусматривает поправки в Бюджетный кодекс по следующим направлениям.

    «Отчет о бюджетных рисках и устойчивости государственных финансов предлагается вносить ежегодно в Парламент вместе с проектом республиканского бюджета. Документ будет содержать анализ влияния макроэкономических, демографических, финансовых и других рисков на состояние государственных финансов. Формирование такого отчета позволит более эффективно управлять бюджетными рисками и учитывать их при принятии бюджетных решений», - сказал на пленарном заседании Мажилиса министр национальной экономики Асет Иргалиев.

    По его словам, рамках совершенствования межбюджетных отношений предлагается дать местным исполнительным органам возможность перераспределять на другие направления средства, по которым в трансфертах общего характера установлены минимальные объемы финансирования из местного бюджета.

    «В целях более качественного планирования и реализации стратегических планов вводится запрет на изменение целевых индикаторов стратегических планов в четвертом квартале при возврате средств в конце года в связи с ожидаемым неосвоением», - пояснил министр.

    Кроме того, в целях усиления мониторинга и контроля за использованием средств, выделенных в рамках мер господдержки, предусматривается открытие счетов в казначействе:

    - для операторов финансовой и нефинансовой поддержки государственных программ (Фонд «Даму» и НПП «Атамекен»);

    - субъектов квазигосударственного сектора, являющихся заемщиками под государственную гарантию.

    В результате администраторы бюджетных программ смогут проводить мониторинг использования конечными получателями средств, выделенных на господдержку.


    Теги:
    Закон и право Парламент Другие государственные органы Главная Мажилис
    Сейчас читают
    Сегодня, 23:23
    Штормовое предупреждение объявлено в Астане и 14 регионах Казахстана
    Сегодня, 23:00
    В Египте при пожаре в полицейском управлении пострадали 38 человек
    Сегодня, 22:47
    Гражданин Беларуси дал взятку полицейским в ЗКО
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!