Контроль за использованием выделенных государством средств усилят в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Законопроект «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования бюджетного законодательства» в первом чтении одобрили в Мажилисе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Законопроект направлен на реализацию рекомендаций Парламента, Счетного комитета, а также Организации экономического сотрудничества и развития.

Законопроект предусматривает поправки в Бюджетный кодекс по следующим направлениям.

«Отчет о бюджетных рисках и устойчивости государственных финансов предлагается вносить ежегодно в Парламент вместе с проектом республиканского бюджета. Документ будет содержать анализ влияния макроэкономических, демографических, финансовых и других рисков на состояние государственных финансов. Формирование такого отчета позволит более эффективно управлять бюджетными рисками и учитывать их при принятии бюджетных решений», - сказал на пленарном заседании Мажилиса министр национальной экономики Асет Иргалиев.

По его словам, рамках совершенствования межбюджетных отношений предлагается дать местным исполнительным органам возможность перераспределять на другие направления средства, по которым в трансфертах общего характера установлены минимальные объемы финансирования из местного бюджета.

«В целях более качественного планирования и реализации стратегических планов вводится запрет на изменение целевых индикаторов стратегических планов в четвертом квартале при возврате средств в конце года в связи с ожидаемым неосвоением», - пояснил министр.

Кроме того, в целях усиления мониторинга и контроля за использованием средств, выделенных в рамках мер господдержки, предусматривается открытие счетов в казначействе:

- для операторов финансовой и нефинансовой поддержки государственных программ (Фонд «Даму» и НПП «Атамекен»);

- субъектов квазигосударственного сектора, являющихся заемщиками под государственную гарантию.

В результате администраторы бюджетных программ смогут проводить мониторинг использования конечными получателями средств, выделенных на господдержку.