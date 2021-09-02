Контроль за ценообразованием на сырье введут в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Контроль за ценообразованием на сырье введут на внутреннем рынке. Об этом сообщил министр индустрии и инфраструктурного развития Бейбут Атамкулов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В рамках проекта закона о промышленной политике будет введен контроль по ценообразованию на сырье на внутреннем рынке. Будет внедрен механизм ценообразования на биржевые металлы внутри страны по принципу предоставления дисконта от цены Лондонской биржи металлов (LME) в зависимости от глубины переработки сырья, то есть минимальная скидка при производстве сплавов или проката и максимальная скидка при производстве готовых изделий», - сказал Бейбут Атамкулов в ходе заседания Правительства.

Глава МИИР РК сообщил о внедрении резервирования объемов металлов для внутренней переработки в зависимости от заявленных мощностей переработчиков и вновь вводимых предприятий.

«По росту производительности труда в обрабатывающей промышленности на 30% будет продолжена работа по модернизации действующих производств, а также вводятся новые технологичные проекты с элементами Индустрии 4.0. Все это будет способствовать расширению номенклатуры производимой продукции, насыщению внутреннего рынка необходимыми товарами и росту экспорта высокотехнологичной продукции», - сказал Б. Атамкулов.