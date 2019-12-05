Контроль за ценами является основным требованием - Аскар Мырзахметов

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – В Жамбылской области принимаются меры по улучшению работы стабилизационного фонда, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу главы региона.

«В последнее время особое внимание местные власти уделяют стабилизации цен на социально значимые товары. Работа в данном направлении находится под непосредственным контролем акима области Аскара Мырзахметова», - подчеркнули в пресс-службе акима Жамбылской области.

Вопросы стабилизации цен на продовольственные товары и работа стабилизационного фонда рассматривались на совещании в областном акимате. Отмечается, что анализ ценообразования на местном рынке показал, что стоимость муки, хлеба, картофеля, лука, моркови превысила предельное значение.

«Необходимо не ограничиваться формированием местного фонда для стабилизации цен на социально значимые продукты, а принять последовательные меры по улучшению работы стабфонда. Контроль за ценами — основное требование», - отметил Аскар Мырзахметов и возложил ряд обязательств на ответственных лиц.

Глава региона отметил значимость разработки и утверждения специального плана по стабилизации цен в регионе.

В пресс-службе акима Жамбылской области напомнили о конкретных мерах по стабилизации цен, принятых по инициативе главы региона. «К примеру, была рассмотрена возможность использования местной пшеницы для выпуска муки, что могло бы предотвратить рост цен на хлеб. К тому же особое внимание уделяется увеличению числа оптово-распределительных центров и социальных магазинов», - говорится в сообщении пресс-службы.

Отметим, что с 2011 года в регионе действует стабилизационный фонд социально значимых продуктов питания, проводятся ярмарки с участием сельхозтоваропроизводителей из районов области, предпринимателей Тараза. Производители реализуют продукцию без посредников для обеспечения продовольственной безопасности и стабилизации цен в регионе. Из стабилизационного фонда ежемесячно в крупных супермаркетах, торговых точках, на коммунальных рядах и ярмарках региона реализуется продукция по сниженным ценам.