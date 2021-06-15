Контроль за безопасностью жителей Карагандинской области усилить поручил Женис Касымбек

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Аким Карагандинской области Женис Касымбек потребовал усилить контроль за безопасностью жителей. Такое поручение дал глава региона не только акиматам городов и районов, но и коммунальным службам, подрядчикам, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Любая халатность в работе может привести к трагедии», – отметил Женис Касымбек на аппаратном совещании в режиме онлайн.

Аким области поручил во всех населённых пунктах проверить потенциально опасные места, особенно не оставлять без внимания территории с лежащими на земле проводами, оголёнными и т. д.

«Вижу, что после обращений районных акиматов Караганды жители города массово публикуют в социальных сетях фотографии оголённых проводов на объектах. Оперативно реагируйте на все факты!» – сказал Женис Касымбек

Также аким напомнил о своём поручении, которое касалось обеспечения безопасности детских площадок.

«Не все подрядчики поспешили исправить недочёты. Нужно ждать очередного ЧП?! Поручаю акиматам ещё раз проверить все детские площадки. Также обращаюсь к коммунальным службам, не раз вам говорим про уборку территории за собой после ремонта, но жалоб от жителей меньше не становится. Повторяю, после вас не должно оставаться ям, перекопанных дорог и других неудобств для людей. В вопросах безопасности жителей не должно быть кампанейщины. Не думайте, что скоро всё забудут и можно будет расслабиться», – подчеркнул Женис Касымбек.

Аким области поручил еженедельно докладывать о проделанной работе.

Напомним, 9 июня на рынке «Горняк» погиб 32-летний мужчина. Позже судебно-медицинская экспертиза заключила, что пострадавший умер от удара током. Откуда и каким образом оголенные провода оказались у входа в магазин, выясняют сотрудники праоохранительных органов.