РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    01:30, 15 Июнь 2021 | GMT +6

    Контроль за безопасностью жителей Карагандинской области усилить поручил Женис Касымбек

    None
    None
    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Аким Карагандинской области Женис Касымбек потребовал усилить контроль за безопасностью жителей. Такое поручение дал глава региона не только акиматам городов и районов, но и коммунальным службам, подрядчикам, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Любая халатность в работе может привести к трагедии», – отметил Женис Касымбек на аппаратном совещании в режиме онлайн.

    Аким области поручил во всех населённых пунктах проверить потенциально опасные места, особенно не оставлять без внимания территории с лежащими на земле проводами, оголёнными и т. д.

    «Вижу, что после обращений районных акиматов Караганды жители города массово публикуют в социальных сетях фотографии оголённых проводов на объектах. Оперативно реагируйте на все факты!» – сказал Женис Касымбек

    Также аким напомнил о своём поручении, которое касалось обеспечения безопасности детских площадок.

    «Не все подрядчики поспешили исправить недочёты. Нужно ждать очередного ЧП?! Поручаю акиматам ещё раз проверить все детские площадки. Также обращаюсь к коммунальным службам, не раз вам говорим про уборку территории за собой после ремонта, но жалоб от жителей меньше не становится. Повторяю, после вас не должно оставаться ям, перекопанных дорог и других неудобств для людей. В вопросах безопасности жителей не должно быть кампанейщины. Не думайте, что скоро всё забудут и можно будет расслабиться», – подчеркнул Женис Касымбек.

    Аким области поручил еженедельно докладывать о проделанной работе.

    Напомним, 9 июня на рынке «Горняк» погиб 32-летний мужчина. Позже судебно-медицинская экспертиза заключила, что пострадавший умер от удара током. Откуда и каким образом оголенные провода оказались у входа в магазин, выясняют сотрудники праоохранительных органов.

    Теги:
    Карагандинская область Безопасность
    Сейчас читают
    Сегодня, 13:19
    Владельцев информсистем проверят казахстанские службы на утечку персональных данных
    Сегодня, 13:09
    Раскрыто убийство 21-летней казахстанской спортсменки
    Сегодня, 13:07
    Казахстанских педагогов призвали следить за распространением наркотиков в учебных заведениях
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!