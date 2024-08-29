Контроль субсидий и трансфертов: о работе цифрового тенге рассказали в Нацбанке РК

Глава Национального банка РК Тимур Сулейменов рассказал о работе цифрового тенге после брифинга по базовой ставке, передает корреспондент агентства Kazinform.

Как рассказал глава Нацбанка, цифровой тенге запущен в пилотном режиме с несколькими банками партнерами, с которым проводится тестирование розничной части.

- Но я бы обратил больше внимания на качество цифрового тенге, как инструмента контролирования именно не розничных средств, а государственных, бюджетных. У нас запущен целый ряд проектов совместно с Министерством финансов и Агентством по противодействию коррупции. Мы маркируем деньги из Национального фонда, чтобы они были использованы по назначению. Трансфер из Национального фонда у нас есть, допустим, на строительство железной дороги, там деньги выделяются в виде цифрового тенге, чтобы эти деньги доходили конкретно до производителей оборудования, до строителей и не уходили куда-то направо или налево, - сказал Сулейменов.

Еще одним направлением цифрового тенге являются сельскохозяйственные субсидии. Как пояснил Сулейменов, в этой сфере также много вопрос к тому, как применяются деньги. В результате был запущен пилот в одном из регионов.

Цифровой тенге также запустят в администрирование налога на добавленную стоимость.