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    Контроль средней скорости подключат еще на трех платных трассах Казахстана

    В Министерстве транспорта сообщили о планах расширить систему контроля средней скорости на платных автомобильных дорогах Казахстана, передает корреспондент агентства Kazinform.

    платные дороги
    Фото: Александр Павский/ Kazinform

    Об этом сообщил заместитель председателя Комитета автомобильных дорог Баяхмет Максат на брифинге в Правительстве.

    По его словам, технологию измерения скорости на трассах вводят поэтапно.

    — Средняя скорость будет внедрятся на участках платных автодорог — на сегодня это 4,9 тыс км. Основные участки — от Караганды до Алматы, Усть-Каменогорск — Талдыкорган, также будет продолжено внедрение на участках от Хоргоса до Алматы, — сообщил он.

    По данным ведомства, за первый квартал 2026 года количество ДТП на участках, где измеряли среднюю скорость, снизилось на 15%.

    Ранее сообщалось, что на платном участке автомобильной дороги Тараз — Шымкент трассы «Западная Европа — Западный Китай» возобновили фиксацию средней скорости.

    Министерство транспорта РК Транспорт ПДД Авто Платные дороги
    Адия Абубакир
    Адия Абубакир
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