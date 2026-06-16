Контроль средней скорости подключат еще на трех платных трассах Казахстана

В Министерстве транспорта сообщили о планах расширить систему контроля средней скорости на платных автомобильных дорогах Казахстана, передает корреспондент агентства Kazinform.

Об этом сообщил заместитель председателя Комитета автомобильных дорог Баяхмет Максат на брифинге в Правительстве.

По его словам, технологию измерения скорости на трассах вводят поэтапно.

— Средняя скорость будет внедрятся на участках платных автодорог — на сегодня это 4,9 тыс км. Основные участки — от Караганды до Алматы, Усть-Каменогорск — Талдыкорган, также будет продолжено внедрение на участках от Хоргоса до Алматы, — сообщил он.

По данным ведомства, за первый квартал 2026 года количество ДТП на участках, где измеряли среднюю скорость, снизилось на 15%.

Ранее сообщалось, что на платном участке автомобильной дороги Тараз — Шымкент трассы «Западная Европа — Западный Китай» возобновили фиксацию средней скорости.