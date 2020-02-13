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Контроль по короновирусной инфекции усилен в аэропорту и на вокзале Актобе

13 Февраля 2020 16:32
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Контроль по короновирусной инфекции усилен в аэропорту и на вокзале Актобе

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Санитарно-эпидемиологический контроль по короновирусной инфекции усилен в международном аэропорту и на железнодорожном вокзале Актобе. В регионе ведется постоянный мониторинг лиц, въезжающих из КНР и других государств, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на департамент контроля качества и безопасности товаров и услуг Актюбинской области.

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«В области ведется постоянный мониторинг, въезжающих лиц с КНР и других государств. Усилен контроль на железнодорожном вокзале и в аэропорту Актобе. Организованы временные санитарно-карантинные пункты в приграничных автомобильных пунктах пропуска «Жайсан» Мартукского района и «Алимбет» Каргалинского района.

На сегодняшний день безконтактным измерением температуры охвачены более 4000 человек. Лиц с высокой температурой и жалобами на плохое самочувствие не выявлено», - говорит руководитель департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг Актюбинской области Нурсулу Беркимбаева.

В медицинских учреждениях области и в международном аэропорту города проводятся учебно-тренировочное занятия. Проведены семинарские занятия для медицинских работников лечебно-профилактических учреждений по диагностике короновирусной инфекции.


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Ключевые слова: Актюбинская область, Пневмония в Китае,
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Автор:

Самал Ендибаева

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