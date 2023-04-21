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Контрольная проверка войск проходит в казахстанской армии

Редактор:  
Ринат Дусумов
21 Апреля 2023, 01:43
Контрольная проверка войск проходит в казахстанской армии Фото: пресс-служба Минобороны РК.

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Вооруженных силах РК проходит контрольная проверка войск. В течение апреля ее пройдут свыше 400 воинских частей, соединений видов ВС, родов войск, региональных командований, а также органы военного управления. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минобороны РК.

По информации ведомства, цель контрольной проверки – оценка реального состояния боевой готовности и уровня боевой подготовки за зимний период обучения 2023 учебного года.

В числе проверяемых дисциплин – общевоинские уставы, государственно-правовая, огневая, тактическая, специальная, техническая, физическая подготовка, вождение боевых машин.

Оценка соединениям и частям дается не только на основе сдачи военнослужащими зачетов и тестов по предметам обучения. Воинские части приводятся в высшие степени боевой готовности, выводятся на учебные полигоны, где проводятся тактические учения с боевой стрельбой, в том числе и в ночных условиях. Проверяется слаженность и способность частей в установленные сроки выполнять задачи по предназначению, а также умение командиров управлять подчиненными и приданными подразделениями в ходе организации и ведения боя.

Контрольная проверка проводится в три этапа. На первых двух – проверяются соединения, воинские части, органы управления видов Вооруженных сил, региональных командований и родов войск, на третьем – структурные подразделения Министерства обороны и Генерального штаба Вооруженных сил.

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