Контроль над соблюдением дистанционного режима работы усилят в Павлодарской области

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Текущую эпидемиологическую обстановку в Павлодарской области обсудили во время заседания оперативного штаба по противодействию COVID-19, прошедшего посредством видеоконференцсвязи, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал пресс-службы акима области.

Как сообщил руководитель департамента санитарно-эпидемиологического контроля Батырбек Алиев, согласно региональной матрице оценки эпидемиологической ситуации, 12 городов и районов области находятся в «красной» зоне, только Баянаульский район - в «желтой». Ситуация, по оценке эпидемиологов, требует сохранения действующих карантинных мер и усиления контроля за их соблюдением.

«Недельный прирост заболеваемости отмечен в Аксу, где также остается высокий показатель заболеваемости на 100 тысяч населения, - сообщил главный санврач региона. - Вдвое превышает областной показатель недельной заболеваемости на 100 тысяч населения в Железинском районе, а также районах Аккулы и Теренколь».

Акимам этих городов и районов было поручено принять исчерпывающие меры для улучшения эпидситуации.

На заседании штаба обсудили и уровень заболеваемости среди работников крупных промышленных предприятий региона – 237 случаев с начала года. К примеру, в Аксу одним из факторов, влияющих на эпидобстановку, назвали несоблюдение социальной дистанции в общественном транспорте. Чтобы разгрузить потоки в часы пик, в руководстве АЗФ решили направить на городские маршруты несколько автобусов завода. Руководителям предприятий, которые тоже приняли участие в совещании, поручили строго соблюдать требования по дистанционной работе и санэпидрежим на рабочих местах.

О работе мониторинговых групп рассказал руководитель управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития Айбек Турсынгалиев. С начала 2021 года по области провели 661 рейд, в ходе которых проверили 6 041 объект, на 41 из них зафиксировали нарушения.

Кроме того, на встрече обсудили предстоящую добровольную прививочную кампанию против коронавирусной инфекции. Как рассказал руководитель управления здравоохранения Айдар Ситказинов, по разнарядке Минздрава на Павлодарскую область выделено 80 тысяч доз вакцины «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V»). Этот объем будет поступать в регион поэтапно с 1 февраля.

«Объем холодильного оборудования на центральном складе на базе областной больницы имени Г. Султанова соответствует требованиям, - заявил докладчик. - Дополнительно будет закуплено 3 морозильных камеры объемом 1,2 кубометра. В итоге общий объем камер составит 3,4 кубических метра. На случай необходимости будет задействован склад областного центра крови с объемом 0,48 кубометра».

Добровольную вакцинацию планируют проводить в 90 прививочных кабинетах на базе 31 поликлинического учреждения. В управлении здравоохранения провели обучение 1 125 медицинских работников. После поставки первой партии препарата получить вакцину смогут прежде всего медики, работающие в инфекционных стационарах, службе скорой помощи, карантинных стационарах и других организациях, которые оказывают стационарную помощь. После добровольную вакцинацию проведут среди педагогов, сотрудников силовых и правоохранительных структур, студентов, персонала и постояльцев учреждений медико-социальной экспертизы и закрытых детских учреждений, а также пациентов с хроническими заболеваниями.

Аким Павлодарской области поручил еще раз убедиться в готовности медицинской инфраструктуры к приему препарата и напомнил, что необходимо вести разъяснения по проведению вакцинации.





Ранее сообщалось, что в Казахстане 1 февраля планируется начать вакцинацию против коронавирусной инфекции подлежащих групп населения. В первом полугодии планируется провакцинировать до 2 млн человек, во втором полугодии - 3-4 млн человек.

Вакцинация против коронавируса войдет в Национальный календарь прививок Казахстана.





Отметим, 21 декабря 2020 года сообщалось, что в Казахстане начато производство вакцины «Спутник V» в рамках реализации договоренностей между президентами Республики Казахстан Касым-Жомартом Токаевым и Российской Федерации Владимиром Путиным.

Как сообщила пресс-служба Премьер-Министра РК, на базе комплекса поэтапно будет произведено 2 млн доз вакцин.

Как сообщил позже министр здравоохранения РК Алексей Цой, российской вакциной от коронавируса планируется вакцинировать порядка 10 млн казахстанцев. Первый этап вакцинации против коронавируса будет осуществляться за счет государства.

Что касается казахстанской вакцины QazCovid-In, то напомним , 4 декабря 2020 года Премьер-Министр РК Аскар Мамин доложил Главе государства Касым-Жомарту Токаеву о ходе разработки казахстанской вакцины против коронавирусной инфекции. Премьер-Министр сообщил о завершении 1-й и 2-й фаз клинических испытаний 29 ноября. При этом, по словам Аскара Мамина, не было зафиксировано побочных действий, а вакцина показывает высокую эффективность.

С 25 декабря в рамках 3-й фазы клинических испытаний привиты 3 тысячи добровольцев. Испытания завершатся в конце марта 2021 года. Казахстанской вакцине QazCovid-In выдали временную регистрацию на 9 месяцев.

26 января в ходе расширенного заседания Правительства Президент РК Касым-Жомарт Токаев поручил обеспечить полноценную подготовку к вакцинации от коронавируса. Глава государства также отметил, что планирует привиться казахстанской вакциной.

















Фото Валерия Бугаева