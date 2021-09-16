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    21:35, 15 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Контроль на вокзалах, рынках, автодорогах усилен в Атырауской области

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    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- В Атырау полицейские усилили контроль на вокзалах, рынках, автодорогах. Меры по усилению контроля связаны с началом осеннего этапа оперативно-профилактического мероприятия «Бекіре-2021», передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    «В регионе, где идет путина, стартует осенний этап ежегодного оперативно-профилактического мероприятия «Бекіре-2021» на территории Урало-Каспийского бассейна. Он будет продолжаться до 31 октября. Приказом начальника департамента полиции Атырауской области утвержден план мероприятия, созданы созданы мобильные группы, будет усилен контроль на автодорогах, вокзалах, станциях, в пассажирских поездах, на рынках. Эти мероприятия будут проводиться с целью выявления и недопущения фактов незаконного вывоза, провоза, приобретения, сбыта и реализации рыбы и рыбной продукции», — говорится в сообщении ДП Атырауской области.

    Полицейские просят жителей и гостей области с пониманием отнестись к возможным требованиям провести проверку.


    Теги:
    МВД РК Атырауская область Закон и право Экология
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