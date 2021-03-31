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Контроль на европейских границах ужесточают из-за коронавируса

Редактор:  
Махаббат Сыздыкова
31 Марта 2021, 05:50
Контроль на европейских границах ужесточают из-за коронавируса

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Европейские страны ужесточают правила въезда и усиливают контроль на границах из-за ситуации с пандемией коронавируса, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Euronews.

Чтобы попасть в Испанию из Франции на автомобиле отныне нужно предоставить отрицательный тест на инфекцию. При этом для жителей Испании до 30 апреля продлен временный запрет на несущественные поездки в королевстве.

«Я приграничный работник, поэтому мне не нужно каждый день делать этот тест, но другим придется его предоставить, также на обратном пути во Францию», — говорит жительница Франции.

Власти ФРГ намерены усилить контроль на границе с Францией, Польшей и Данией, там ранее отсутствовал строгий режим проверок. Эта мера безопасности больше не распространяется на отдельные районы Австрии, в частности Тироль.

Министр внутренних дел ФРГ Хорст Зеехофер также сообщил: «В Чехии ситуация до сих пор нестабильная, число инфицированных коронавирусом довольно велико, особенно в приграничных с Германией районах. Поэтому мы продлеваем контроль на границе между Чехией и Саксонией, а также Чехией и Баварией еще на 14 дней».

Приезжающие в Италию из стран ЕС должны будут иметь при себе результаты теста на коронавирус, пройти пятидневный карантин по прибытии и сдать тест повторно. Двухнедельный карантин предусмотрен для всех прибывающих из стран, не входящих в ЕС и Шенгенскую зону. Туризм в стране формально запрещен, как и передвижение для жителей внутри страны.

С 1 апреля ужесточаются требования при въезде в Норвегию.


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