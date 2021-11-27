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Контроль мобильных переводов предпринимателей прокомментировали в Комитете госдоходов

27 Ноября 2021 19:00
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Контроль мобильных переводов предпринимателей прокомментировали в Комитете госдоходов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В пресс-службе Комитета государственных доходов прокомментировали информацию о повсеместном контроле мобильных переводов предпринимателей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«В настоящее время в сети распространяется информация о якобы повсеместном контроле мобильных переводов лиц, занимающихся предпринимательством, в том числе частным извозом. Следует отметить, что налогообложение субъектов бизнеса максимально упрощено, таксисты могут применять специальный налоговый режим на основе патента, ставка по которому составляет всего 1% от общего дохода. К примеру, если доход составляет 300 тысяч тенге, то налог будет всего 3 тысяч тенге в месяц», - прокомментировали в Комитете госдоходов.

При этом, необязательна покупка кассового аппарата, существует несколько бесплатных мобильных версий онлайн кассовых аппаратов. Со следующего года вводится СНР с использованием мобильного приложения «e-Salyk Business».

«В данном приложении можно зарегистрировать ИП, выбрать режим налогообложения, приложение может использоваться в качестве кассового аппарата. Оплату налогов и платежей также можно провести с использованием данного приложения. Более того, государством с целью развития малого предпринимательства, индивидуальные предприниматели освобождены от уплаты налогов с доходов до 2023 года и объявлен мораторий на проведение проверок. В этой связи призываем предпринимателей вести легальный бизнес, отражать реальные доходы, что особенно актуально в преддверии внедрения всеобщего декларирования», - отметили в Комитете госдоходов.


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#Экономика  
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Автор:

Арайлым Мұрат

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