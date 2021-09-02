Контрцикличное бюджетное правило внедрят в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Правительством совместно с Национальным банком будут разработаны поправки в Бюджетный кодекс. Об этом сообщил председатель Национального банка РК Ерболат Досаев на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Глава государства в Послании также отметил, что запас финансовой устойчивости не безграничен. На сегодня дополнительным источником проинфляционного давления является значительное увеличение государственных расходов, рост которых покрывается за счета повышения дефицита бюджета и трансфертов из Национального фонда», - сказал Ерболат Досаев.

В этой связи, как отметил глава Нацбанка, в соответствии с поручением Президента РК будет внедрено контрцикличное бюджетное правило, которое должно ограничить объемы трансфертов из Национального фонда и темпы роста государственных расходов.

«Для этого Правительством совместно с Национальным банком будут разработаны поправки в Бюджетный кодекс и соответствующие подходы закреплены в Концепции управления государственными финансами», - пояснил Ерболат Досаев.



