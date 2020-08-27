Контракты на 6 млрд тенге подписал «Казахстан инжиниринг» на форуме «Армия-2020»

МОСКВА. КАЗИНФОРМ - В международном военно-техническом форуме «Армия-2020» приняла участие казахстанская делегация во главе с вице-министром индустрии и инфраструктурного развития РК Талгатом Жанжуменовым. В состав делегации вошли председатель правления НК «Казахстан инжиниринг» Адильбек Сарсембаев и руководители оборонных предприятий. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АО «НК «Казахстан инжиниринг».

На полях форума проведен ряд переговоров и встреч, на которых обсуждались вопросы кооперации, создания совместных проектов в рамках привлечения инвестиций и современных технологий, развития международного военно-технического сотрудничества в целом.





По итогам работы форума предприятиями «Казахстан инжиниринг» подписан ряд контрактов, соглашений, договоров по импорту и экспорту продукции двойного назначения, передачи компетенции по его сборке, а также по капитальному ремонту и сервису изделий на общую сумму свыше 6 млрд. тенге.





В частности, заводом «Тыныс» подписаны договоры с АО «Авиахэлп» и АО «НАРЗ» на приобретение комплектующих авиационных изделий. Достигнуты договоренности об увеличении объемов поставок комплектующих для вертолетов КА-226. «Казанский вертолетный завод» подтвердил участие АО «Тыныс» в разработке системы обогрева для вертолета типа «АНСАТ».

РСК «МиГ» готовы предоставить конструкторскую документацию АО «Тыныс» с целью локализации узлов и агрегатов при капитальном ремонте самолетов «МиГ» в Республике Казахстан.





Индия и Иран заинтересовались поставкой авиационных комплектующих изделий от завода «Тыныс».





«Семей инжиниринг» подписал контракты с танковым гигантом России - АО «НПК «Уралвагонзавод». Также стороны договорились продолжить работы по реализации проекта по модернизации танка Т-72Б до уровня Т-72Б3.





С АО «Швабе» обсуждались вопросы по созданию Сервисного центра по обслуживанию оптики бронетанковой техники.





В рамках цифровизации и внедрения элементов «Индустрии 4.0», подписано техническое задание на адаптацию Программно-аппаратного комплекса GRAFIT под задачи автоматизации управления ремонтным производством АО «Семей Инжиниринг» с АО «ЦСР «Проект-техника». Это уникальный проект для оборонно-промышленных комплексов, аналога которого в странах СНГ нет.





АО «Семей инжиниринг» и АО «НПО «Высокоточные комплексы» подписали программу демонстрационных испытаний модернизированного БМП-2 с боевым отделением «Бережок» для дальнейшего утверждения в Минобороны РК.





АО «Машиностроительный завод им. С.М. Кирова» заключило контракт с «Рособоронэкспорт» на восстановительный ремонт изделий на 2021-2022 г.г.





Также между ТОО «Казахстанская авиационная индустрия» и ОАО «558 АРЗ» подписано дополнительное соглашение к контракту на ремонт самолетов Су-25.





Кроме того, представители АО «Завод им. С.М. Кирова», АО «Гидроприбор», АО «Семипалатинский машиностроительный завод» провели переговоры с потенциальными заказчиками, где обсудили совместные перспективные проекты.



