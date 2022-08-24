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Контракты на 11 млн долларов планируют заключить Казахстан и Азербайджан

Автор:  
Серикбол Кошмаганбетов
24 Августа 2022, 14:42
Контракты на 11 млн долларов планируют заключить Казахстан и Азербайджан

БАКУ. КАЗИНФОРМ – Своим видением относительно торгового потенциала между Казахстаном и Азербайджаном поделился находящийся в Баку и.о. заместителя Премьер-Министра - министр торговли и интеграции РК Серик Жумангарин в интервью корреспонденту МИА «Казинформ».

- Как Вы оцениваете торговый потенциал Казахстана и Азербайджана на сегодняшний день, на каком уровне они сейчас находятся и удовлетворена ли казахстанская сторона этим?

- Экспортный потенциал в прошлом году составил 332 млн долларов товарооборота. Отмечу, что в 2012 году этот показатель составлял почти 480 млн долларов. Мы еще не достигли уровня 2012 года, но в этом году, я думаю, он будет перевыполнен. По итогам 6 месяцев показатель равен 194 млн долларов и, причем, это базовые позиции – прокат, пшеница, продукты, электровозы и рельсы, которые Казахстан поставляет в Азербайджан.

В прошлом году провели исследование: что покупает Азербайджан и что продает Казахстан и 110 позиций пересеклись. Торговая миссия находилась в Баку и были заключены контракты на 38 млн долларов. Сегодня я получил данные, что в рамках делового совета планируется заключить контракты на 11 млн долларов между двумя компаниями. Это касается поставок масла, масложировой продукции и вагонов. Отмечу, что это реальные контракты, предполагается рост казахстанского экспорта.

- В 2021 году импорт товаров в Азербайджан составил $11,7 млрд. Основными поставщиками товаров являются Россия (17,7%), Турция (15,8%), Китай (14%), Германия (5,4%) и Украина (4%). Казахстан, по данным азербайджанской таможенной статистики, занимает лишь 20-е место среди основных экспортеров товаров на рынок Азербайджана. В чем основная проблема, как Вы считаете?

- Надо понимать, что у Казахстана 20 млн человек, а азербайджанский рынок - это 10 млн человек. Соответственно, исходя из емкости, рынка необходимо и сравнивать товарообороты. Я считаю, что это достойный товарооборот на сегодняшний день. Более того, здесь реализуется не только экономический потенциал, а еще и транзитный и эти понятия необходимо разделять.

На сегодняшний день ТМТМ является наиболее коротким и выгодным маршрутом с точки зрения доставки продукции из Китая в Западную Европу. Здесь мы реализуем свой транзитный потенциал.

- Какая продукция Азербайджана, на Ваш взгляд, не реализована на рынке Казахстана, но в этом есть реальная потребность?

- Пока точно сказать не могу. Но то, что сейчас мы у Азербайджана получаем – полиэтилен, полипропилен, - в этом есть острая потребность на нашем рынке. Сам Азербайджан закупает автомобили. Основным поставщиком является Германия. В фармацевтике продукция поступает из России. По пшенице тоже – это РФ. У нас некоторые позиции импорта и экспорта зеркальные, то есть пересекаются.

- Объемы какого вида казахстанской продукции Вы хотели бы увеличить на рынке Азербайджана?

- Прежде всего, это сельскохозяйственная продукция и продукция передела – это автомобили, автозапчасти, сельхозтехника. Это продукция металлопереработки, высоких переделов. Кроме того, нам необходимо увеличить поставки по линии фармацевтической промышленности.


Экономика   Азербайджан   Минторговли  
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