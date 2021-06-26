Контрафактный алкоголь производили в Алматинской области

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Сотрудниками департамента экономических расследований по Алматинской области при проведении оперативно-розыскных мероприятий выявлен факт производства алкогольной продукции без разрешительных документов в Карасайском районе. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Агентства по финансовому мониторингу РК.

В ходе осмотра обнаружено 13,5 тыс. бутылок водки марки «Наша водка» объемом 0,5 литров с поддельными учетно-контрольными марками.

По данному факту начато досудебное расследование по ст.233 ч.2 УК РК.

АФМ напоминает, что за изготовление с целью сбыта, а равно использование или сбыт заведомо поддельных акцизных и учетно-контрольных марок установлена уголовная ответственность с ограничением/лишением свободы на срок до двух лет.