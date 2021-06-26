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    23:00, 25 Июнь 2021 | GMT +6

    Контрафактный алкоголь производили в Алматинской области

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    ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Сотрудниками департамента экономических расследований по Алматинской области при проведении оперативно-розыскных мероприятий выявлен факт производства алкогольной продукции без разрешительных документов в Карасайском районе. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Агентства по финансовому мониторингу РК.

    В ходе осмотра обнаружено 13,5 тыс. бутылок водки марки «Наша водка» объемом 0,5 литров с поддельными учетно-контрольными марками.

    По данному факту начато досудебное расследование по ст.233 ч.2 УК РК.

    АФМ напоминает, что за изготовление с целью сбыта, а равно использование или сбыт заведомо поддельных акцизных и учетно-контрольных марок установлена уголовная ответственность с ограничением/лишением свободы на срок до двух лет.


    Теги:
    Борьба с преступностью Алматинская область Правоохранительные органы
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