Контрафактный алкоголь на 2,5 млн тенге изъяли у жителя Семея

5 Декабря 2022, 09:12

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - Спецоперацию по ликвидации подпольного цеха по реализации алкоголя провели сотрудники УБОП департамента полиции Абайской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал POLISIA.KZ.

57-летний житель областного центра разливал контрафактный алкоголь в подвальном помещении, где он оборудовал цех с ручной линией по розливу спиртного.

Сотрудники полиции обнаружили в помещении бутлегера более 1500 литров алкоголя в 12 канистрах разных объемов. Общая стоимость изъятого спиртного превышает 2,5 млн тенге. Образцы нелегальной продукции направлены для проведения физико-химической экспертизы.

Фото: portalkomunalny.pl