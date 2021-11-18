Контрафактный алкоголь изготавливал и продавал павлодарец

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - В Павлодарской области пресечен факт производства алкоголя с поддельными учетно-контрольными марками, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Агентства по финансовому мониторингу.

«Сотрудниками департамента экономических расследований по Павлодарской области при проведении оперативно-розыскных мероприятий выявлен факт производства алкогольной продукции в частном доме без разрешительных документов. Гражданин А.Какенов, используя этиловый спирт и этикетки для алкогольной продукции разного наименования, изготавливал и продавал в торговых точках контрафактную водку. В ходе осмотра обнаружено 73 бутылки алкогольной продукции с поддельными учетно-контрольными марками и более 540 этикеток. А.Какенов осужден к 1 году ограничения свободы», - сообщили в АФМ.

В Агентстве по финансовому мониторингу напомнили, что за изготовление с целью сбыта или сбыт заведомо поддельных акцизных и учетно-контрольных марок установлена уголовная ответственность с ограничением либо лишением свободы на срок до двух лет.