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Контрафактные сигареты на 3 млн тенге изъяли в двух магазинах СКО

Автор:  
Олеся Жуковень
15 Августа 2023, 22:40
Контрафактные сигареты на 3 млн тенге изъяли в двух магазинах СКО Фото: пресс-служба ДП СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске сотрудники управления по противодействию экстремизму выявили две торговые точки, где реализовывали алкогольную и табачную продукцию без акцизных марок, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции, магазины располагаются по улице Астана. Стражи порядка изъяли из продажи 285 литров спиртосодержащей жидкости и 1 805 пачек сигарет различного наименования.

При проверке склада обнаружили еще более 7,9, тысячи пачек табачной продукции.

По данному факту полицейские собрали административный материал по статье «Занятие предпринимательской или иной деятельностью, а также осуществление действий (операций) без соответствующей регистрации, разрешения или направления уведомления».


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