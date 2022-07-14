Qazaq TV
KazTube
Телерадиокомпания Президента Казахстана
Контрафактные дезинфицирующие средства на 20 млн тенге выявили в Алматы
14 Июля 2022 10:19

Контрафактные дезинфицирующие средства на 20 млн тенге выявили в Алматы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Факт незаконного изготовления и реализации контрафактных дезинфицирующих средств марки «Септохим» в крупном размере выявлен департаментом АФМ по г. Алматы. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Задержаны лица, незаконно производившие данную продукцию, установлены офис компании и производственный цех. Обнаружены и изъяты более 300 бутылей емкостью 5 литров каждая с этикетками. Сумма материального ущерба от незаконно изготовленных и реализованных контрафактных товаров, т.е. дезинфицирующих средств марки «Септохим» превысила 20 млн тенге. В настоящее время проводится досудебное расследование», - сообщили в пресс-службу Агентства по финансовому мониторингу РК.


Кадр из видео
Новости по теме
Жилье по госпрограмме предлагал оформить за 2,5 млн тенге аферист в ВКО
30 лет КНБ: самые громкие спецоперации
Незаконную игру в рулетку организовали в Алматинской области
Читайте также
Более 600 литров суррогатного алкоголя изъяли у жителей Петропавловска
Очередной тайник с оружием обнаружили в Алматы
Нурлана Масимова задержали при попытке бегства на границе с Россией
Домушников задержали в престижном районе Алматы
Объем валютных активов Нацфонда сократился на 2 млрд долларов - Нацбанк РК
Что влияет на курс тенге - Нацбанк РК
Нацбанк разрешил казахстанским банкам вывозить рубли из страны
Более 130 пациентов с коронавирусом лечатся в стационарах Алматы
Популярное
1 Сель сошел на трассу в Алматинской области
2 Собиравшую ягоды женщину застрелил житель СКО
3 Более 300 случаев острой кишечной инфекции зарегистрировали в Алматинской области
4 Стимулирующие экономию воды тарифы предлагают установить в Казахстане
5 Около 59,8 тыс. казахстанцев получили выплаты в связи с потерей работы

Лента новостей

Архив