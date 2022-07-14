14 Июля 2022 10:19

Контрафактные дезинфицирующие средства на 20 млн тенге выявили в Алматы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Факт незаконного изготовления и реализации контрафактных дезинфицирующих средств марки «Септохим» в крупном размере выявлен департаментом АФМ по г. Алматы. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Задержаны лица, незаконно производившие данную продукцию, установлены офис компании и производственный цех. Обнаружены и изъяты более 300 бутылей емкостью 5 литров каждая с этикетками. Сумма материального ущерба от незаконно изготовленных и реализованных контрафактных товаров, т.е. дезинфицирующих средств марки «Септохим» превысила 20 млн тенге. В настоящее время проводится досудебное расследование», - сообщили в пресс-службу Агентства по финансовому мониторингу РК.

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